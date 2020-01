Guarcino, evade dagli arresti domiciliari: arrestato 28enne

Nella scorsa giornata, a Guarcino, i militari della locale Stazione, in esecuzione del Decreto emesso in data 23 dicembre u.s. dal GIP del Tribunale di Frosinone con il quale veniva sostituita la misura cautelare dell’obbligo della presentazione alla P.G. con quella degli arresti domiciliari, traevano in arresto S.J.A., 28enne di Trivigliano e già censito per reati inerenti gli stupefacenti, inosservanza ai fogli di via obbligatori ed altro.

I dettagli

In particolare l’uomo, già sottoposto all’obbligo di presentarsi presso il Comando Arma di Guarcino su disposizione della competente A.G. per reati commessi in materia di stupefacenti, in più occasioni violava il provvedimento a cui era sottoposto.

Di tali inosservanze quindi, ne veniva data immediata comunicazione all’A.G. che a seguito delle infrazione commesse tramutava la misura dell’obbligo di presentazione alla P.G. in quella degli arresti domiciliari.

Nel medesimo contesto il predetto, rintracciato nella cittadina termale, veniva anche proposto per l’irrogazione della misura di prevenzione del F.V.O. per anni tre.