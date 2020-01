Frosinone, era ricercato con l’accusa di rapina e lesioni: arrestato

Nella giornata di ieri il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio, nella zona della Stazione Ferroviaria, rintracciava un cittadino straniero di origine nigeriana che dai controlli identificativi risultava ricercato in quanto doveva espiare la pena di anni tre di reclusione per rapina e lesioni personali aggravate, fatti avvenuti in provincia di Ancona nel dicembre nel 2012.

Al termine delle attività l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Frosinone.