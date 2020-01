Nella giornata di ieri in Torrice, i militari della locale Stazione, traevano in arresto F.M., 34enne residente a Roma, già censito per reati contro la persona ed il patrimonio poiché resosi responsabile del reato di “violazione di domicilio” commesso ai danni della sua ex compagna con la quale il rapporto sentimentale era stato interrotto da tempo ed in un’altra occasione si era reso responsabile del medesimo reato.

Nel particolare, il predetto nella mattinata di ieri veniva denunciato dalla sua ex compagna per il reato di atti persecutori e nel fare rientro a casa accertava la presenza dello stesso all’interno della sua abitazione dopo che aveva forzato una finestra.

La donna, alla vista del suo ex compagno richiedeva l’intervento dei militari operanti, che prontamente intervenuti lo traevano in arresto cosi come disposto dalla competente A.G. che teneva conto anche di analoga infrazione avvenuta alcuni giorni prima. Ad espletate le formalità di rito lo stesso è stato associato presso la Casa Circondariale di Frosinone.

Foto di repertorio