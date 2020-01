I Carabinieri della Stazione di Isola del Liri hanno individuato e deferito l’autore del folle gesto di capodanno. Era da poco iniziato il nuovo anno, quando un proiettile si è infranto contro la tapparella di una finestra di un’abitazione sita in quella via XXV aprile.

I militari operanti immediatamente giunti sul posto eseguivano un accurato sopralluogo, rinvenendo e repertando l’ogiva del proiettile e, nella giornata di ieri, repertavano un bossolo per pistola cal. 7,65, rinvenuto da una persona residente nelle vicinanze dell’abitazione della vittima. A seguito delle attività investigative poste in essere e dal controllo di tutti i soggetti possessori di armi dello stesso calibro residenti nella zona, veniva individuato G.V. 31enne, incensurato residente nelle vicinanze della vittima, il quale opportunamente interpellato sull’utilizzo a capodanno dell’arma (da lui legalmente detenuta), dopo una breve resistenza ammetteva di aver esploso un colpo in aria nel corso dei festeggiamenti del nuovo anno e, conseguentemente, dichiarava di essere dispiaciuto per quanto accaduto.

A seguito del controllo presso il proprio domicilio veniva constatata effettivamente la presenza della pistola beretta semiautomatica cal. 7,65, regolarmente denunciata dalla cui scatola contenente il munizionamento risultava mancare effettivamente un colpo.

In relazione a quanto sopra l’uomo veniva così denunciato in stato di libertà poiché resosi responsabile dei reati di “accensione ed esplosioni pericolose” e “danneggiamento” e contestualmente gli venivano sequestrate tutte le armi in suo possesso, regolarmente detenute, oltre ovviamente alla pistola utilizzata ed al porto di fucile per uso caccia.

Foto di repertorio