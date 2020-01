CONCORSO (scad. 26 gennaio 2020)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di ottantatre’ posti a tempo indeterminato e pieno, di cui dieci posti di funzionario area terza e settantatre’ posti di assistente area seconda, presso la Direzione generale dell’Agenzia industrie difesa e le unita’ produttive periferiche, con talune riserve. (GU n.102 del 27-12-2019)

Si avvisa che l’Agenzia industrie difesa ha indetto un concorso

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di ottantatre’ unita’

presso le varie articolazioni dell’Agenzia, di cui dieci posti con la

qualifica di funzionario (profili vari), area funzionale III, fascia

economica di accesso F1, e settantatre’ posti di assistente (profili

vari), area funzionale II, fascia economica di accesso F2 (CCNL

Comparto funzioni centrali).

E’ prevista la riserva di complessivi venticinque posti, per i

profili di assistente tecnico artificiere presso lo Stabilimento

militare di Baiano di Spoleto e Noceto di Parma e di assistente

sanitario presso lo Stabilimento militare di Firenze, ai sensi degli

articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010 e successive

modificazioni ed integrazioni, a favore dei volontari in ferma breve

e ferma prefissata, ufficiali in ferma biennale e prefissata delle

Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di

rafferma.

Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e

delle modalita’ di partecipazione al concorso e’ disponibile sul sito

di Agenzia: www.aid.difesa.it nell’area «Bandi di Concorso».

Il termine di trenta giorni utili per la presentazione delle

domande decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso nella

Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Fonte: Gazzetta Ufficiale