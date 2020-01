Nota della Associazione dei Medici di Famiglia per l’Ambiente del 03 Gennaio 2019:

L’Associazione Medici di Famiglia per l’Ambiente comunica di aver regolarmente trasmesso alla Commissione Ambiente del Comune di Frosinone i dati delle centraline Ancler relativi al mese di dicembre 2019. Tra gli altri valori trasmessi sono state comunicate le medie annuali della concentrazione di PM 10 rilevate nelle varie zone della città.

Per completezza è stato riportato anche il numero delle giornate di sforamento oltre 35, numero stabilito per norma, che non permette però una valutazione quantitativa delle particelle e valuta allo stesso modo situazioni profondamente differenti. Se si supera il limite a 51 oppure a 250, il valore conteggiato come giorno di sforamento è identico nel conteggio annuale, ma una cosa è respirare ad una concentrazione di PM 10 a 51, ben altro è a 200 od oltre. Dal punto di vista medico è molto più utile la valutazione delle medie e dei picchi, che quantificano in misura reale le concentrazioni delle sostanze che si respirano, rispetto il conteggio dei giorni di sforamento.

Di seguito riportiamo le medie annuali (limite ammesso 40 mcg/m3), i giorni di sforamento(massimo consentiti 35 giorni in un anno) e la comparazione delle medie mensili di novembre e dicembre del 2018 e del 2019. I valori sono riferiti al PM 10.

Via ADIGE : media annua 27; numero di giorni oltre il limite 44; media mensile novembre 2018 = 43, 2019 = 30; dicembre 2018 = 77 , 2019 = 55. PIETROBONO : media annua 38; giorni 79; novembre 2018 = 57; 2019 = 40; dicembre 2018 = 50; 2019 = 35. VILLA COMUNALE : media annua 42; giorni 94; novembre 2018 = 57; 2019 = 46; dicembre 2018 = 103; 2019 = 77. CENTRO STORICO : media annua 23; giorni 27; novembre 2018 = 33; 2019 = 18; dicembre 2018 = 54; 2019 = 30. CORSO LAZIO : media annua 33; giorni 64; novembre 2018 = 60; 2019 = 37 ; dicembre 2018 = 96; 2019 = 68. Via FOSSE ARDEATINE : media annua 18; giorni 25; novembre 2018 = 26; 2019 = 18; dicembre 2018 = 53; 2019 = 36. MADONNA DELLA NEVE : novembre 2018 = 56; 2019 = 44; dicembre 2018 = 101; 2019 = 72.

Si rammenta che ad ogni riduzione di concentrazione del particolato segue una riduzione del rischio di sviluppare patologie, le più gravi e mortali, secondo un dato percentuale che è rigorosamente matematico. Questa è la notizia non l’elencazione dei numeri. Se si conferma questo andamento anche i bambini di questa città potranno sperare nella stessa aspettativa di vita di chi nasce in aree meno inquinate.

dott. Giovambattista Martino

coordinatore Associazione Medici di Famiglia

per l’Ambiente di Frosinone