Arce, 50enne vittima di una truffa online: denunciato il responsabile

Nella mattinata odierna in Arce, i militari della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà per “truffa”, un 44enne residente nella provincia di Bergamo, (già censito per reati specifici).

Gli accertamenti svolti dai militari operanti a seguito della denuncia-querela formalizzata da una 50enne del luogo consentivano di accertare che il predetto, previa pubblicazione sul sito web “Subito.it” di un annuncio relativo alla vendita di mobili da cucina, induceva la vittima a versargli la somma di euro 750 sulla carta postepay a lui intestata, senza però consegnare mai la merce.

Foto di repertorio