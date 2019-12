Ancora un incidente a Roma in mattinata. Il sinistro mortale è avvenuto oggi in via Cernaia, vicino Porta Pia. A poca distanza dalla stazione Termini e da e da piazza della Repubblica, uno scooter è finito sotto un autocarro del Servizio Giardini. La dinamica è ancora tutta da chiarire.

Incidente mortale

Sul posto sono prontamente giunti i soccorsi, avvisati dallo stesso autista del mezzo pesante, e la Polizia Locale per i rilievi di rito. La zona è stata transennata. L’incidente è avvenuto intorno alle 10 di questa mattina.

Una la vittima causata dall’impatto: si tratta del 43enne che era alla guida dello scooter SG125. Alla guida dell’autocarro c’era invece un uomo di 56 anni, che si è fermato allertando i soccorsi. L’uomo è stato poi accompagnato all’ospedale Santo Spirito di Roma per sottoporsi agli accertamenti di rito sull’eventuale assunzione di alcol e droghe.

Indagini in corso

La polizia locale del Gruppo I Centro di Roma sta eseguendo le indagini per accertare l’esatta dinamica dell’incidente avvenuto oggi in via Cernaia.