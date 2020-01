Capodanno è da poco finito, ma le feste proseguiranno ancora per qualche giorno. Scopriamo dunque qual è il prime time di oggi.

Prima serata di oggi, domenica 5 gennaio 2020: programmi in TV stasera

RAI 1

21.30 La bella e la bestia (FILM)

23.10 Speciale TG1 Piersanti Mattarella

0.20 TG1 Notte / Che tempo fa

RAI 2

21.05 Miss Peregrine – La casa dei… (FILM)

23.15 La domenica sportiva (SPORT)

RAI 3

21.15 I miserabili “Ultima parte” (SERIE TV)

23.25 TG Regione/TG3/Meteo 3

23.45 Dottori in corsia: Bambino Gesù (DOC)

RETE 4

21.30 Sem nasü par patì …e patèm! (TEATRO)

0.30 Spaghetti a mezzanotte (FILM)

CANALE 5

21.15 La banda dei Babbi Natale (FILM)

23.25 TG5 Notte/Meteo

0.05 L’incredibile Burt Wonderstone (FILM)

ITALIA 1

21.20 Now You See Me – I maghi del crimine (FILM)

23.35 The Time Machine: dove vorresti andare? (FILM)

LA 7

21.15 Tut – Il destino di un faraone “2ª p” (SERIE TV)

23.45 Brutti, sporchi e cattivi (FILM)

TV 8

21.30 Un amore a distanza (FILM)

NOVE

21.25 Deal With It – Stai al gioco – Lucia Ocone

21 RAI 4

21.10 Ghostbusters (FILM)

23 RAI 5

21.15 Pacific “Puntata 4”

24 RAI MOVIE

21.10 Sissi, il destino di un’imperatrice (FILM)

22 IRIS

21.10 Il principe del deserto (FILM)

30 LA 5

21.10 Natale a Bramble House (FILM)

20 VENTI

21.10 Unknown – Senza identità (FILM)

49 SPIKE

21.30 Il dottor Dolittle (FILM)

26 CIELO

21.15 I padroni della notte (FILM)

27 PARAMOUNT

21.10 Transformers (FILM)