Sora, sospensione idrica: zone, orari e info su dove mancherà l’acqua

Acea Ato 5 comunica che, per lavori di manutenzione programmata in via Piemonte, giovedì 2 gennaio dalle ore 14:00 fino a tardo pomeriggio si verificherà una sospensione del flusso idrico nel Comune di Sora. In particolare le zone interessate sono le seguenti:

• via Piemonte, via Giuriati, via Buozzi, via Paolo Zero, via Regina, via Firenze, via Lungoliri Simoncelli, via San Giuliano, via Lucarelli, via Cadorna, via Castrovillari, via Vittorio Emanuele, via San Giuliano Sura, via Roma, via Eduardo La Pietra, via Sant’Amasio, via Trieste, via Trento, via XX Settembre, via Venezia.

Il regolare ripristino è previsto nella stessa giornata (salvo imprevisti).

Acea Ato 5 si scusa per i disagi.