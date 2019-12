100 anni fa nasceva Tosolina Sinibaldi: domenica 29 dicembre la signora ha festeggiato questo traguardo con parenti, amici l’intera comunità palianese, rappresentata dal sindaco Domenico Alfieri e dal Vice Sindaco Valentina Adiutori che hanno donato una targa celebrativa alla cara centenaria.

«Una grande festa, organizzata dal sig. Umberto Schina, in cui spicca il valore della famiglia e degli affetti più cari. Festeggiare una centenaria è un grande traguardo per l’intera città perché rappresenta un prezioso patrimonio di tradizioni, di valori culturali e civili. La signora Sinibaldi ha attraversato un secolo della nostra storia e la sua “lunga giovinezza” è per la nostra comunità motivo di gioia e orgoglio», le parole del Primo Cittadino.