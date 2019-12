Torrevecchia, derubano una donna e la trascinano lungo l’asfalto

Derubata e trascinata per alcuni metri una signora di 61 anni. È successo venerdì 27 dicembre 2019 in via Giovanni Zenatello, zona Torrevecchia.

Torrevecchia, donna viene derubata e trascinata per alcuni metri

Era uscita a fare la spesa, dopodiché due banditi l’hanno puntata e derubata. È avvenuto venerdì scorso in via Giovanni Zenatello. Secondo quelle che sono le prime informazioni del caso, una signora di 61 anni è finita in ospedale dopo essere stata derubata da alcuni malviventi.

Le dinamiche

Secondo quanto raccolto, la signora è stata fermata da due uomini a bordo di una BMW. Uno dei due ladri le ha afferrato la borsa ma, la cintura, sarebbe rimasta impigliata alla tracolla facendo cadere la donna e facendola trascinare per alcuni metri lungo l’asfalto.

La vittima, svenuta, è stata subito soccorsa da alcuni passanti ed è stata immediatamente trasportata presso il policlinico Gemelli di Roma. Le Forze dell’Ordine di Primavalle si sono messe subito alla ricerca dei criminali.