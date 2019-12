L’allarme ladri nella zona della Ciociaria non vuole proprio placarsi, specialmente nel periodo delle festività natalizie. Gli ultimi colpi sarebbero stati messi a segno ad Alatri, più precisamente nella zona di Tecchiena Castello.

Alatri, Tecchiena Castello: serie di furti in abitazioni

Dopo i recenti furti praticati tra via la Magione e via Verolana, dove ad essere colpiti sono stati alcuni esercizi commerciali, i ladri della Ciociaria hanno deciso di non fermarsi. Difatti, nel tardo pomeriggio di due giorni fa, alcuni malviventi si sarebbero introdotti all’interno di alcuni appartamenti situati in zona Tecchiena Castello, vicino ad Alatri.

Stando a quelle che sono le prime informazioni del caso, il bottino racimolato dai ladri non sembra esser stato elevato ma, quello che avrebbe profondamente colpito, sembrerebbe esser stata la scena parsa agli occhi di alcuni proprietari di casa. Infatti, secondo quanto trapela, sembrerebbe che i ladri avrebbero messo a soqquadro alcune abitazioni prima di fuggire.

Furti anche a Ripi

Venerdì, a Ripi, dei banditi avrebbero aggredito un uomo con un oggetto contundente. Stando a quanto riportato, l’uomo stava dando da mangiare ai gatti quando, ad un tratto, sarebbe stato colpito da un tubo dell’acqua e scaraventato a terra. I ladri, però, si sarebbero dati alla fuga lasciando perdere le loro tracce.

L’uomo sarebbe stato subito soccorso dalla moglie e, stordito, avrebbe subito chiamato i Carabinieri per denunciare il fatto.