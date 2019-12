Attraverso un comunicato ufficiale la Regione Lazio ha diffuso un’allerta meteo valida per tutta la giornata odierna, sabato 28 dicembre 2019, e la mattinata di domani, domenica 29 dicembre 2019.

Da stamattina e per le prossime 24 ore sono infatti previsti venti forti, raffiche di burrasca sui rilievi montuosi e mareggiate lungo le coste. Già registrati i primi danni, con diversa vegetazione divelta oltre a pali della luce e segnaletica stradale verticale.

Nessun rischio invece per quanto riguarda possibili precipitazioni: per gli ultimi giorni dell’anno è infatti previsto sole e tempo sereno in quasi tutte le zone del Lazio.