Nella mattinata odierna, in Pontecorvo, personale del locale Comando Stazione Carabinieri, a conclusione di specifica attività info-investigativa intrapresa a seguito di una denuncia querela sporta da una donna 65enne del luogo, hanno deferito in stato di libertà tre persone del posto (una 32enne, una 45enne ed un 71enne, tutti gravati da vicende penali per reati contro la persona, il patrimonio, in materia di stupefacenti e reati connessi al codice della strada ), poiché ritenute responsabili in concorso tra loro del reato di “truffa“.

Le indagini, consentivano di accertare che le tre persone deferite, nell’arco di due anni, sono riusciti a farsi consegnare indebitamente dalla vittima una somma di denaro pari ad € 8.000 (ottomila/00), con la falsa promessa di consegnarla ad un avvocato (ignaro a tutta la vicenda), nei confronti del quale millantavano una consolidata amicizia ed al quale avrebbero dato l’incarico di assistere la donna per una truffa subita nel 2018 da soggetti rimasti ignoti.

Grazie ad alcuni testimoni nonché dalle ricevute delle varie “tranche di consegna” di somme di denaro, è stato possibile accertare sia la somma complessiva ceduta dalla vittima che le finte promesse fatte dai tre.

Foto di repertorio