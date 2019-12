Roma, via della Pisana: autobus Atac prende fuoco

Un bus Atac, che stava rientrando in rimessa, ha preso fuoco all’altezza di via della Pisana. Nessuna conseguenza per le persone.

Via della Pisana, bus Atac prende fuoco

Per ragioni ancora da accertare un bus che stava rientrando in rimessa percorrendo il Raccordo all’altezza di via della Pisana, e che quindi non aveva passeggeri a bordo, è stato interessato da un incendio.

L’autista ha tentato di spegnere le fiamme ma senza successo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. La vettura era in servizio da 13 anni.

Foto di repertorio.