Anagni, riaperto il parcheggio multipiano di San Giorgetto

Il sindaco Daniele Natalia aveva garantito in una conferenza stampa che Piazza Innocenzo III sarebbe stata libera dalle automobili entro Natale grazie alla riapertura del parcheggio multipiano di San Giorgetto.

Riaperto il parcheggio multipiano di San Giorgetto

La promessa è stata mantenuta grazie ad un’apposita ordinanza a firma del sindaco che vieta il parcheggio in piazza Innocenzo III.

Il primo cittadino Daniele Natalia dichiara: “A causa dello slittamento della riapertura del multipiano di via San Giorgetto, l’istituzione di un parcheggio provvisorio di fronte alla Cattedrale è stata una necessità, anche difficile da accettare, ma l’unica strada percorribile. Con la riapertura del multipiano abbiamo avuto finalmente la possibilità di liberare piazza Innocenzo III dalle macchine cosicché gli anagnini ed i turisti possano godere finalmente della bellezza di uno degli scorci più suggestivi della nostra città, uno dei nostri simboli”.

Il consigliere comunale subdelegato alla Manutenzione Alessandro Cardinali (FdI) spiega la questione del parcheggio multipiano in questi termini: “Sono stati riaperti il piano terra ed i primi due piani sottostrada del parcheggio multipiano. Gli altri due verranno riaperti e resi nuovamente fruibili nei prossimi mesi. Abbiamo stanziato apposite somme per il miglioramento e l’abbellimento del parcheggio con i lavori che quindi andranno avanti nel prossimo periodo senza però compromettere l’utilizzo del parcheggio che è fin da ora fruibile e lo resterà anche a lavori in corso.

Chiaramente la possibilità di usufruire del parcheggio verrà garantita. L’amministrazione comunale aveva l’obiettivo di riaprire il parcheggio e liberare piazza Innocenzo III dalle macchine prima di Natale, il sindaco lo aveva garantito e quanto promesso è stato rispettato”.

L’amministrazione comunale di Anagni ha così risolto le numerose problematiche del parcheggio multipiano di San Giorgetto regolarizzando una situazione di degrado che andava avanti ormai da anni.