Come viene riportato dal noto portale di informazione sulle offerte lavorative, circuito lavoro, la nota azienda Decathlon è alla ricerca di personale. Figure ricercate anche a Roma.

Lavora per Decathlon

L’azienda francese leader in Europa nella vendita di abbigliamento e articoli sportivi ha attualmente numerose posizioni aperte in tutta Italia. La sua mission è rendere accessibile al maggior numero di persone il piacere e i benefici dello sport. L’azienda, ad oggi con oltre 6.500 dipendenti e moltissimi negozi sparsi per tutti il territorio è alla ricerca di diverse figure tra cui quella di Sales Assistant e Sport Leader.

Le mansioni

Contribuire allo sviluppo della politica commerciale del proprio sport, essere ambasciatore dell’insegna, dei servizi e dei prodotti marca passione, accompagnare il cliente nell’acquisto desiderato tramite il canale di vendita più adatto, prendere in autonomia decisioni riguardo la gestione del layout e del merchandising del tuo reparto. Sede di lavoro: store in tutta Italia.

Come fare per candidarsi

Per inviare il Cv è necessario effettuare la candidatura online visitando la pagina Decathlon Careers e scegliere la posizione che maggiormente interessata.