Roma, casting per Italian Only: il nuovo film di Modestino Di Nenna

“Italian Only”, questo è il titolo del nuovo film diretto da Modestino Di Nenna, regista che ha lanciato nel mondo del cinema attori diversamente abili attraverso le sue opere cinematografiche.

I dettagli

Di Nenna questa volta sceglie un nuovo filone cinematografico e con la collaborazione dello sceneggiatore Crescenzo Fabrizio scrive un giallo che metterà in evidenza le eccellenze del Made in Italy. Il film è prodotto da “Cinemadyr”. La produzione dell’opera cinematografica inizierà tra maggio e settembre 2020. Si girerà in Puglia, nel Lazio e in Campania. Nel cast saranno presenti grandi attori italiani.I casting si terranno venerdì 10 gennaio 2020 presso:Roma Film Academy, in Cinecittà Studios, via Tuscolana 1055, Roma.

Gli interessati dovranno tassativamente inviare una mail di candidatura all’indirizzo di posta elettronica italianonly@nadyr.it correlata da curriculum vitae, 2 foto headshot (viso) e figura interaentro e non oltre le ore 13:00 dell’8 gennaio 2020.I candidati selezionati al casting, saranno informati via mail e dovranno presentarsi venerdì 10 gennaio presso:

Cinecittà Studios, “Roma Film Academy (all’orario indicato nella mail inviata dalla produzione), muniti di:fotocopia del codice fiscale, fotocopia del documento d’identità ed eventuale fotocopia del permesso di soggiorno.I casting cinema per i ruoli principali e secondari sono rivolti alle seguenti figure:

RUOLI PRINCIPALI – Attrice 30/35 anni.- Attore 40/50 anni con accento italo americano.- Attore 30/35 anni.

RUOLI SECONDARI – Attore 50/60 anni.- Attore 40/50 anni.- N°2 Attori 50/60 anni con accento russo.- Attrice 25/35 di bella presenza con accento russo.- N° 2 attori 30/40 anni con accento russo.- Attore 40/50 anni di nazionalità cinese.- Attrice 25/35 anni di nazionalità cinese.- Attore 40/50 anni.- N° 2 Attori 35/45 anni.- Attore 35/45 anni con capelli neri o castano scuro.

PICCOLI RUOLI- N° 3 Attori 35/50 Anni.- N° 3 Attrici 35/50 anni.