Capsule compatibili con macchine Nescafè® Dolce Gusto Meseta richiamate:…

CO.IND richiama

Capsule compatibili con macchine Nescafè® Dolce Gusto

marchio MESETA

EAN 8001730163487

LOTTI: L19178 – L19208

Interessata dal richiamo Unicoop Firenze.

MOTIVO DEL RICHIAMO:

In rari casi, è stato riscontrato, al momento dell’erogazione, un malfunzionamento della capsula che potrebbe generare il rilascio di un frammento plastico nella bevanda.

Tutti i clienti che fossero in possesso delle confezioni dei lotti indicati sono invitati a riportarle in punto vendita per la sostituzione o il rimborso.

Prodotto da Co.Ind S.C. nello stabilimento di Beyers Caffè Italia Srl, Via Marino Serenari 33H – 40013 Castelmaggiore Bologna. Per richieste potete contattarci al numero 051 6328511.

L’azienda si scusa per il disagio arrecato.