Regolamento recante le procedure e le modalita’ per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM. (19G00150) (GU Serie Generale n.294 del 16-12-2019)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2019

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2019, n. 143

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, sesto comma, 87, quinto comma, e 117, sesto

comma, della Costituzione;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante la riforma delle

Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza,

dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori

per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli

Istituti musicali pareggiati e, in particolare, l’articolo 2, comma

7, lettera e), il quale demanda ad uno o piu’ regolamenti, da emanare

ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.

400, le procedure di reclutamento del personale del settore dell’alta

formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con

modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e, in

particolare, l’articolo 19, comma 01;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina

dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del

Consiglio dei ministri e, in particolare, l’articolo 17, comma 2;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante

approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti

in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado

e, in particolare, l’articolo 270;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle

disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l’articolo 1,

comma 27;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante

modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere

b), c), d) ed e), e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l),

m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e, in

particolare, l’articolo 20, comma 9, secondo periodo, ai sensi del

quale «Fino all’adozione del regolamento di cui all’articolo 2, comma

7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le disposizioni

di cui al presente articolo non si applicano alle Istituzioni

dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio

pluriennale per il triennio 2018-2020 e, in particolare, l’articolo

1, commi 652, 653, 654, 655 e 1146;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003,

n. 132, recante criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e

organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della

legge 21 dicembre 1999, n. 508;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n.

212, recante disciplina per la definizione degli ordinamenti

didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e

coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n.

508;

Vista l’informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative

del comparto AFAM in data 22 settembre 2017;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e

della ricerca in data 14 agosto 2018, prot. n. 597, adottato ai sensi

dell’articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che

ha definito le modalita’ per l’inserimento del personale docente in

apposite graduatorie nazionali per l’attribuzione di incarichi a

tempo indeterminato e determinato;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,

adottata nella riunione del 28 novembre 2018;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione

consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 9 aprile 2019;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 31 luglio 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del

Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

a) per legge, la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la

riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di

danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti

superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di

musica e degli Istituti musicali pareggiati;

b) per Istituzioni, l’Accademia nazionale di arte drammatica,

l’Accademia nazionale di danza, le Accademie di belle arti statali,

gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), i

Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati;

c) per Ministro, il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e

della ricerca;

d) per Ministero, il Ministero dell’istruzione, dell’universita’

e della ricerca;

e) per CNAM, il Consiglio nazionale per l’alta formazione

artistica e musicale;

f) per settori artistico-disciplinari, gli ambiti disciplinari

determinati ai sensi dell’articolo 3-quinquies del decreto-legge 10

novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9

gennaio 2009, n. 1.

