Si avvicinano le feste natalizie e la programmazione televisiva si adegua. Andiamo a scoprire quali sono i programmi in onda stasera in prime time. Molti i varietà che, nonostante il periodo, proseguono nella loro programmazione, così come molti sono i film a sfondo natalizio che saranno in onda stasera. Non mancheranno nemmeno reality e serie tv. Essendo la vigilia di Natale, potevano mancare i grandi classici?

Prime serata di oggi, martedì 24 dicembre 2019: programmi in TV stasera

Rai Uno: 21:20 Evento Santa Messa celebrata da Papa Francesco

Rai Due: 21:20 Film Alla ricerca di Dory

Rai Tre: 21:20 Varietà Circo di Montecarlo

Rete 4: 21:27 Film Sette spose per sette fratelli

Canale 5: 21:20 Evento Concerto di Natale in Vaticano

Italia 1: 21:30 Film Una poltrona per due

La7: 20:35 Film Rango

Rai 4: 21:15 Film I misteri di Aylwood house

Rai 5: 21:15 Film Lo straordinario viaggio di T.S. Svipet

Rai Premium: 21:20 Film Purché finisca bene

Rai Movie: 21:10 Film Ogni maledetto Natale

La7 D: 21:30 Serie Tv Josephine Ange Gardien – nella testa di Antoine

Cielo: 21:15 Film Superfantagenio

Real Time: 21:10 Reality Primo appuntamento

Iris: 21:00 Film Cafè society

La 5: 21:10 Film Un cappotto di mille colori

TV2000 – 21:30 Evento Santa Messa celebrata da Papa Francesco