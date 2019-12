LAZIO, ANAS: INCIDENTE SULLA STRADA STATALE 1 “AURELIA”

nei pressi di Santa Marinella istituito il senso unico alternato.

Brutto incidente sulla SS1 Aurelia

Sulla statale 1 Aurelia in prossimità di Santa Marinella al km 52,200, il transito è consentito in senso unico alternato a causa di un incidente che ha visto coinvolto un gruppo di ciclisti ed un’autovettura.

Due ciclisti sono rimasti gravemente feriti ed è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza.

Al momento, la circolazione è fortemente rallentata.

Oltre al personale del 118, sul posto è presente il personale dell`Anas e dei Carabinieri al fine di ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

