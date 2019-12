A causa di un incidente occorso alle ore 16.30 della giornata odierna, lunedì 23 dicembre 2019, sul Grande Raccordo Anulare tra Portonaccio e Via Fiorentini, si stanno registrando code in progressivo aumento nel tratto in questione e lungo tutta la parte di carreggiata antecedente.

Per facilitare i soccorsi sul tratto in questione è stata infatti mantenuta aperta una sola corsia: la raccomandazione è quella di prestare la massima attenzione anche a partire dagli svincoli precedenti, visto che le operazioni di sgombero sono ancora in corso.

Intorno alle ore 16.40 si è registrato inoltre un altro incidente nel tratto compreso tra la Diramazione Roma Nord e Tiburtina. Anche in questo caso le operazioni di soccorso sono ancora in atto.