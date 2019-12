Nella serata di ieri a Roma, precisamente a La Rustica, un uomo alla guida di un’auto non ha rispettato uno stop provocando un incidente stradale, in cui è rimasta ferita una donna, al volante di un’altra auto. L’uomo, incurante dei fatti, ha tentato la fuga lungo via Achille Vertunni.

La scena non è sfuggita a una voltante della Polizia di Stato in transito lungo quel tratto di strada che, immediatamente si è gettata all’inseguimento del fuggitivo.

Durante il tentativo di fuga, a bordo dell’auto, l’uomo ha impattato contro una fermata dell’Atac ed stato raggiunto dai poliziotti.

Il ragazzo, evidentemente ubriaco, ha poi tentato la fuga anche a piedi, ma è stato bloccato dagli agenti. Dall’esame dell’alcol test, fatto poco dopo con l’ausilio degli agenti della Polizia di Roma Capitale, l’uomo risultava avere un tasso alcolemico di 3 volte superiore al limite consentito.

Condotto presso gli uffici di Polizia l’uomo veniva denunciato per omissione di soccorso e guida in stato di ebrezza.

Foto di repertorio