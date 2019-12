Le fiamme, poi una coltre di fumo nero ha invaso l’androne e il sottoscala di una palazzina. Questa notte, 23 dicembre 2019, ad Artena un incendio si è sprigionato all’interno di un palazzo in via XXV Aprile.

L’incendio si sarebbe verificato alle 4.30 circa, nella notte del 23 dicembre 2019 e sarebbe partito da un contatore.

Sul posto sono accorse diverse squadre dei vigili del fuoco di Colleferro e Palestrina che hanno provveduto a trarre in salvo le famiglie presenti all’interno del palazzo. Necessario l’utilizzo dell’autoscala dei vigili del fuoco del Tuscolano, per portare in salvo le persone, a causa del fumo intenso. A quanto si apprende non ci sarebbero feriti in seguito all’accaduto.

Inoltre anche il personale del 118 e i Carabinieri si sono recati immediatamente nel luogo dell’incendio, per prestare servizio.

Seguiranno eventuali aggiornamenti

Foto in galleria