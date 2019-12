Civitavecchia. La Polizia di Stato denuncia un civitavecchiese e appone i sigilli ad un’attività di raccolta scommesse nel corso di controlli straordinari del territorio. Sequestrate diverse dosi di cocaina.

Nel corso di controlli straordinari nel comune di Civitavecchia e di Ladispoli messi a punto dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Civitavecchia e dell’Ufficio Polizia di Frontiera presso lo Scalo Marittimo, un 48enne civitavecchiese, trovato in possesso di diverse dosi di cocaina nascoste nella tasca dei pantaloni, è stato denunciato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante la stessa attività i poliziotti, hanno notificato, al titolare di un’attività di raccolta scommesse nel comune di Ladispoli, un’ordinanza di chiusura dell’attività emessa dal Questore di Roma Carmine Esposito.

L’esercizio pubblico è risultato, infatti, non in regola con le norme che regolano le distanze tra i centri di raccolta scommesse ed i siti tutelati dalla norma poiché frequentati da soggetti considerati vulnerabili quali “istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani, centri anziani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale o luoghi di culto parchi pubblici”.

Inoltre, dagli accertamenti svolti, è risultato che l’attività di raccolta scommesse veniva effettuata da una piattaforma la cui società di gestione non è riconosciuta dal Monopolio dello Stato. Complessivamente sono stati controllati 22 veicoli, 1 esercizio commerciale e 100 persone.

Foto di repertorio