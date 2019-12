Under 15 femminile che fa due su due e vince alla Piscina Suprime di Roma contro la Vis Nova. Gara molto equilibrata che ha visto però prevalere l’F&D con quattro marcature di vantaggio, frutto del 2-1 del primo quarto e del 4-2 nel secondo quarto. Il terzo tempo se lo aggiudicano le romane, con il punteggio di 3-2, ma nell’ultimo parziale è ancora l’F&D a vincere (3-1) e portare il risultato finale sull’11-7. A segno Ducci, Falletta (tripletta), Attenni, Cappelluti (doppietta), Renzi, Aprea (tripletta).

Nonostante il successo, non è soddisfatto il tecnico Matteo Calcagni: “Di questa partita tengo solo il risultato, la prestazione non mi è piaciuta. Una nota lieta è arrivata dalle subentrate, ma avevo chiesto concentrazione e precisione e non le ho viste per nulla.

Bene comunque la vittoria, dobbiamo migliorare e lavorare”. Vittoria di misura, invece, per l’Under 15 dell’F&D Waterpolis allo stadio del Nuoto contro l’RN Frosinone. In una gara molto equilibrata la spuntano i castellani con una rete in più, portando a casa i tre punti grazie al 10-9 finale. A segno per la compagine di Cristian Di Zazzo Schiavi, Cedroni, Ferrante e Voncina.

Così il tecnico a fine gara:

“Nei primi due tempi ho iniziato a vedere il gioco di squadra, poi a causa dell’inesperienza abbiamo preso due rossi per tre falli. La squadra è un po’ stanca e abbiamo sofferto gli ultimi due tempi, ma sono contento perché i ragazzi avranno uno stimolo in più per dare il massimo negli allenamenti a venire.

Per migliorare c’è solo una strada, il lavoro: se soffrono durante la settimana la domenica saranno più pronti e potranno divertirsi al di fuori del risultato. Voglio vedere” – ha concluso Di Zazzo – “ordine e gioco di squadra, intanto complimenti ai ragazzi e alle ragazze under 15, e auguri di buone feste!”.

