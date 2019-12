Si avvicinano le feste natalizie e la programmazione televisiva si adegua. Andiamo a scoprire quali sono i programmi in onda stasera in prime time. Molti i varietà che, nonostante il periodo, proseguono nella loro programmazione, così come molti sono i film a sfondo natalizio che saranno in onda stasera. Non mancheranno nemmeno reality e serie tv.

Prime serata di oggi, sabato 22 dicembre 2019: programmi in TV stasera

Rai Uno: 21:25 Fiction Pezzi unici

Rai Due: 21:05 Varietà Che tempo che fa

Rai Tre: 21:20 Film Come d’incanto

Rete 4: 21:27 Film Indiana Jones e il teschio di cristallo

Canale 5: 21:20 Film Miracolo nella 34esima strada

Italia 1: 21:10 Programma tv Le iene show

La7: 20:35 Programma tv Non è l’arena

Rai 4: 21:15 Film Better watch out

Rai 5: 21:15 Documentario Pacific with Sam Neill

Rai Premium: 21:20 Varietà La porta dei sogni

Rai Movie: 21:10 Film La principessa Sissi

La7 D: 21:30 Serie Tv Grey’s Anatomy

Cielo: 21:15 Film 36 quai de orfevres

Real Time: 21:10 Reality Il castello delle cerimonie

Iris: 21:00 Film Elizabeth – The golden age

La 5: 21:10 Film Un misterioso Babbo Natale

TV2000 – 21:05 Film Gioieux Noel – Una verità dimenticata dalla storia