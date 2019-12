A Segni, come ogni anno, è stata riaperta la “Casa di Babbo Natale”. Un evento importante per la città, che in questo modo offre la possibilità ai bambini di trascorrere del tempo facendo dei laboratori creativi.

Il programma di quest’anno è ancora più vasto e importante rispetto a quello degli anni precedenti in quanto, oltre ai doni e ai gadget che vengono regalati ai più piccoli, ci sarà la “tombolata” con Babbo Natale domenica 22 dicembre, mentre il 6 gennaio, in occasione dell’arrivo della Befana, ci sarà uno spettacolo con le bolle di sapone.

Inoltre, per la giornata di oggi, sabato 21 dicembre, è previsto anche un laboratorio di dolci con relative decorazioni. Tutto questo grazie all’impegno profuso dai componenti del Comitato “La piazza”, sempre attivi e presenti sul territorio.

Maggiori info nella locandina in galleria