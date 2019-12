Roma Capitale della cultura. La città, viva e attiva, raccoglie ogni giorno un fitto calendario di eventi culturali, incontri, mostre, e attività per bambini e adulti. Eccone alcuni per la settimana dal 23 al 29 dicembre nelle Biblioteche, nei Municipi, nei teatri.

Municipio I . Alla Biblioteca Giordano Bruno, in via Giordano Bruno 47, sabato 28 dicembre 2019 alle 11 Rodari tra le favole, appuntamento della manifestazione prevista dal bando Leggere in tutte le forme 2019 a cura dell’associazione Segnavento e promossa da Biblioteche di Roma con il sostegno di Roma Capitale, Assessorato alla Crescita Culturale, dedicati al Centenario della nascita di Gianni Rodari.

Municipio II . Alla Biblioteca Europea, via Savoia 13/15, lunedì 23 dalle 9 alle 13 appuntamento della manifestazione del bando Leggere in tutte le forme 2019, promossa da Biblioteche di Roma con il sostegno di Roma Capitale, Assessorato alla Crescita Culturale. Alla Biblioteca Villa Leopardi, in via MaKallé, lunedì 23 dalle 17 alle 18.30 Il favoloso viaggio di Orso Frigo a cura di Coop. Soc. Integrata Onlus Il Carosello, nell’ambito della manifestazione del bando Leggere in tutte le forme 2019 promossa da Biblioteche di Roma con il sostegno di Roma Capitale, Assessorato alla Crescita Culturale. Alla Biblioteca Flaminia, via Cesare Fracassini 9, lunedì 23 dalle 14 alle 15 preparazione, tra le 15 e le 17 realizzazione, tra le 17 e le 18 conclusione dell’incontro La magia dei libri, a cura del Circolo degli Illusionisti. Nell’ambito della manifestazione del bando Leggere in tutte le forme 2019 promossa da Biblioteche di Roma con il sostegno di Roma Capitale, Assessorato alla Crescita Culturale.

Municipio III . Alla Biblioteca Ennio Flaiano, via Monte Ruggero 39, appuntamento della manifestazione del bando Leggere in tutte le forme 2019, promossa da Biblioteche di Roma con il sostegno di Roma Capitale, Assessorato alla Crescita Culturale v enerdì 27 alle 17, incontro a cura dell’Ass. Culturale SPIN-OFF, dal titolo Pitch the book.

Municipio IV . Alla Biblioteca Vaccheria Nardi, in via Grotta di Gregna 37, nell’ambito della manifestazione del bando Leggere in tutte le forme 2019 promossa da Biblioteche di Roma con il sostegno di Roma Capitale, Assessorato alla Crescita Culturale, lunedi 23 dalle 10 alle 20 Leggiamo il cielo, viaggio nel cosmo alla scoperta dell’Universo attraverso i libri di Margherita Hack e Samantha Cristoforetti e l’osservazione diurna e serale del cielo con telescopi. Ingressi ore 10.30/11.45/15.00/16.15/17.30/18.45. A cura di Unitronitalia. Ed inoltre, lunedì 23 e martedì 24 , nel parcheggio di viale Ratto delle Sabine Natale a Casal Monastero evento a cura dell’Associazione Esercenti del quartiere. I più piccoli potranno scattare una foto assieme a Babbo Natale.

Municipio V . Alla Biblioteca Gianni Rodari, via F. Tovaglieri 237/A, nell’ambito degli appuntamenti della manifestazione del bando Leggere in tutte le forme 2019, promossa da Biblioteche di Roma con il sostegno di Roma Capitale, Assessorato alla Crescita Culturale, dedicati al Centenario della nascita di Gianni Rodari a cura dell’associazione Cultura della Fantasia (Società Cooperativa Arx e Associazione sentieri Popolari): Cent’anni di favole e fantasia. Lunedì 23 dalle 15 alle 16.30 e dalle 17 dalle 18.30; venerdì 27 dalle 10 alle 11, dalle 11.30 alle 13, dalle 15.30 alle 16, dalle 17 alle 18.30. Sabato 28 dalle 9.15 alle 10.45, dalle 10.30 alle 13, dalle 11 alle 12.30.

Municipio VI . Alla Biblioteca Borghesiana, venerdì 27 alle 10.30 e sabato 28 alle 10.30 Una comunità narrante, tra gli appuntamenti della manifestazione del bando Leggere in tutte le forme 2019, promossa da Biblioteche di Roma con il sostegno di Roma Capitale, Assessorato alla Crescita Culturale e a cura di Ottimo Massimo.

Municipio VII . Alla Biblioteca Nelson Mandela, in via La Spezia 21, martedì 24 alle 10.30 nell’ambito del bando Leggere in tutte le forme 2019 promosso da Biblioteche di Roma con il sostegno di Roma Capitale, Assessorato alla crescita Culturale, Primi passi per leggere a cura di Petrarca Ass. Educ. Pedagogica. Alla Biblioteca Raffaello, via Tuscolana 1111, venerdì 27 alle 10-11-12 e di pomeriggio alle 16-17-18, e sabato 28 alle 10-11-12 serie di appuntamenti dedicati alla lettura e legalità dal titolo Tocca a me!, a cura dell’Associazione Conungioco nell’ambito del bando Leggere in tutte le forme 2019 promosso da Biblioteche di Roma con il sostegno di Roma Capitale, Assessorato alla crescita Culturale.

Municipio IX . Alla Biblioteca Laurentina – Centro Culturale Elsa Morante, piazzale Elsa Morante, venerdì 27 dalle 15.45 alle 17.15 e sabato 28 dalle 10.00 alle 11.30 Scienza tra le righe, a cura di MYOSOTIS. Gli appuntamenti rientrano nella manifestazione del bando Leggere in tutte le forme 2019, promossa da Biblioteche di Roma con il sostegno di Roma Capitale, Assessorato alla Crescita Culturale. Alla Biblioteca Pierpaolo Pasolini, viale Caduti per la Resistenza 410/A, lunedì 23 dalle 16.30 alle 17.30 laboratori musicali pensati per i bambini e le loro famiglie in cui le parole d’ordine sono: gioco, canto, movimento, per bambini da 0 a 3 anni; dalle 17.30 alle 18.30 per bambini da 3 a 6 anni. Sabato 28 dalle 10 alle 11 per bambini da 0 a 3 anni; dalle ore 11 alle 12 per bambini da 3 a 6 anni. I libri verranno letti in forma giocosa e sonora attraverso l’ausilio di vari strumenti musicali, per informazioni e prenotazioni 0645460520-521. Venerdì 27 dalle 15.30 alle 18.30 e sabato 28 dalle 9.30 alle 12.30 appuntamento Musi-care per leggere, a cura di Francesca Tinti, l’incontro fa parte della manifestazione del bando Leggere in tutte le forme 2019, promossa da Biblioteche di Roma con il sostegno di Roma Capitale, Assessorato alla Crescita Culturale.

Municipio X . Alla Biblioteca Sandro Onofri, in via Umberto Lilloni 39/45, venerdì 27 alle 11 l’appuntamento Favolando: leggere con la fantasia, a cura di SOC. PRONTI VIA e VESCOVI. L’incontro fa parte della manifestazione del bando Leggere in tutte le forme 2019, promossa da Biblioteche di Roma con il sostegno di Roma Capitale, Assessorato alla Crescita Culturale. Alla Biblioteca Elsa Morante, via Adolfo Cozza 7 – lungomare Paolo Toscanelli 184, ospita lunedì 23 dalle 16.30 alle 19 Le parole hanno le ali, appuntamento della manifestazione del bando Leggere in tutte le forme 2019, promossa da Biblioteche di Roma con il sostegno di Roma Capitale, Assessorato alla Crescita Culturale, dedicati al Centenario della nascita di Gianni Rodari, a cura dell’Ass. Valdrada.

Municipio XI . Alla Biblioteca Guglielmo Marconi, in via G. Cardano 135, fino al 31 dicembre è visitabile la mostra di Loredana Palamà, partendo da un microcosmo personale, l’artista propone una visione soggettiva e a tratti ironica della presenza umana sul pianeta Terra.

Municipio XII . Alla Biblioteca Villino Corsini, in largo 3 giugno 1849 snc, sabato 28 dalle 10 alle 11 preparazione, dalle 11 alle 13 realizzazione, dalle 13 alle 14 conclusione dell’incontro La magia dei libri, a cura del Circolo degli illusionisti, nell’ambito della manifestazione del bando Leggere in tutte le forme 2019 promossa da Biblioteche di Roma con il sostegno di Roma Capitale, Assessorato alla Crescita Culturale. Alla Biblioteca Longhena, via B. Longhena 98, lunedì 23 dalle 15.30 alle 18.30 e venerdì 27 dalle 10 alle 13 appuntamento Musi-care per leggere, a cura di Francesca Tinti. L’incontro fa parte della manifestazione del bando Leggere in tutte le forme 2019, promossa da Biblioteche di Roma con il sostegno di Roma Capitale, Assessorato alla Crescita Culturale.

Municipio XIII . Alla Biblioteca Cornelia, via Cornelia 45, lunedì 23 dalle 10 alle 12 l’appuntamento Educare alla legalità con i fumetti, a cura di Opera Pia Asilo Savoia, nell’ambito della manifestazione del bando Leggere in tutte le forme 2019, promossa da Biblioteche di Roma con il sostegno di Roma Capitale, Assessorato alla Crescita Culturale. Lo stesso appuntamento sempre lunedì 23 alla Biblioteca Valle Aurelia, viale di Valle Aurelia 129, dalle 15 alle 17.30.

Municipio XIV . Alla Biblioteca Casa del Parco, via della Pineta Sacchetti 78, lunedì 23 alle 09/12 Come ci piace leggere, attività dedicata alla lettura per i diversamente abili a cura dell’associazione “Fuori Contesto”. L’appuntamento rientra nella manifestazione del bando Leggere in tutte le forme 2019, promossa da Biblioteche di Roma con il sostegno di Roma Capitale, Assessorato alla Crescita Culturale