Il 2019 sta per chiudersi ed è tempo di bilanci generali. Anche Google fa un bilancio dei principali trend, facendo una classifica speciale delle parole chiave più cercate dagli italiani quest’anno. Andiamo a scoprire quali sono stati i personaggi principali protagonisti sul web in questi 365 giorni e quali gli argomenti che hanno suscitato maggiore curiosità e interesse.

Google, parole chiave più cercate nel 2019 in Italia

Non sempre si tratta di eventi positivi o personaggi che hanno avuto momenti di gloria. Anzi, spesso a farla da padrone sono le notizie tragiche. Questo giustifica gran parte delle ricerche fatte in Italia. Gli italiani sono comunque curiosi di capire cosa sta succedendo e quindi interessati all’attualità, ma anche a come realizzare determinate cose in base al periodo.

Di seguito, la classifica suddivisa per argomenti:

Parole

1

Nadia Toffa

2

Notre Dame

3

Sanremo

4

Elezioni europee

5

Luke Perry

Come fare

1

Domanda navigator

2

Cubo di Rubik

3

Valigia

4

Nodo alla cravatta

5

Passaporto

Mete vacanze

1

Zanzibar

2

Croazia

3

Sardegna

4

Calabria

5

Puglia

Personaggi

1

Nadia Toffa

2

Luke Perry

3

Mia Martini

4

Mahmood

5

Mauro Icardi

Cosa significa

1

Machu Picchu

2

Hollywood

3

Trigama

4

Flat tax

5

DSGA

Ricette

1

Pastiera napoletana

2

Tiramisu

3

Lenticchie

4

Colomba pasquale

5

Chiacchiere

Fai-da-te

1

Gnomi di Natale

2

Costumi di Carnevale

3

Maschera viso

4

Segnaposto pasquali

5

Pollaio

Perché

1

È caduto il governo

2

Rinviata Lazio-Udinese

3

Si chiamano sardine

4

La Turchia attacca i curdi

5

Non siamo piu tornati sulla luna

Biglietti

1

Lotteria Italia

2

Ultimo

3

Vasco Rossi

4

Finale Champions League

5

Sigep