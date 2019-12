Gli stessi militari nel pomeriggio di ieri, in collaborazione con i Carabinieri della Squadra d’Intervento Operativo di Roma, nell’ambito di un predisposto servizio finalizzato a prevenire e reprimere l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno deferito in stato di libertà per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso” un 24enne domiciliato a Monte San Giovanni Campano.

I fatti

L’uomo era già stato censito per danneggiamento. Oltre a lui, è finita nei guai una 22enne del luogo, incensurata. I due giovani, fermati a bordo di un’autovettura, a seguito di perquisizione personale e veicolare venivano trovati in possesso di grammi 7 circa di sostanza stupefacente del tipo “hashish” e di grammi 4 circa del tipo “marijuana”.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

