Pomeriggio di incidenti a Roma e nelle zone della Città Metropolitana. Se poco fa c’è stato un sinistro sull’autostrada A1, all’altezza di Valmontone, stavolta c’è stato un altro incidente, sempre vicino la cittadina alle porte della Capitale.

Poco prima delle 17:00 di oggi, giovedì 19 dicembre, il traffico è andato in tilt sulla SS6 Casilina. Lunghe code si sono create tra Labico e Valmontone a causa dell’impatto tra più vetture. La viabilità risulta essere momentaneamente congestionata su entrambi i sensi di marcia.

Al momento, si sa poco in merito all’eventuale presenza di feriti. Il traffico è comunque in aumento, in attesa che la situazione di emergenza venga ripristinata e il sinistro rimosso. Potrebbero seguire aggiornamenti in merito.

Foto di repertorio