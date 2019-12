La romantica Venezia: idee e consigli per una vacanza di coppia in stile Very Viva Venice

Venezia è una delle città più belle del mondo, nonché una delle più romantiche. I ponti, il suono dell’acqua lungo i canali, la solarità delle persone, le architetture, gli scorci magici, le gondole, l’assenza di auto: tutto rende i soggiorni qui indimenticabili ed è per questo che la città è scelta come destinazione da molti innamorati.

Una vacanza a Venezia è l’occasione giusta per una proposta importante, per festeggiare un anniversario o anche semplicemente per trascorrere momenti speciali da ricordare per sempre. Rovinare una vacanza perfetta, anche se si è in una città preziosa come questa, però, è un attimo ed è per tal motivo che bisogna assolutamente organizzare tutto bene o, ancora meglio, affidarsi a un’agenzia che si occupi dei dettagli del proprio soggiorno.

Se infatti a prenotare un hotel, un treno o un aereo ormai non è poi così difficile grazie al web, programmare senza imprevisti qualche tour o visita diventa già molto più complesso. Ecco perché, per esempio, agenzie come Very Viva Venice sono così indispensabili per una vacanza perfetta. Se hai in programma un soggiorno in questa splendida città dai un’occhiata qui alle proposte di questa agenzia: www.veryvivavenice.com.

Tre attività per rendere il soggiorno veneziano speciale

Un giro in gondola

Non si può venire a Venezia e non fare un giretto fra canali e ponti in gondola. Vista dalla prospettiva di questa speciale ed elegante imbarcazione, vicini, vicini al proprio amore la bellezza di Venezia, infatti, spicca ancora di più. Il rumore del remo che entra ed esce dall’acqua, la voce del gondoliere che magari intona qualche canzone fanno da colonna sonora; i palazzi barocchi e rinascimentali e i ponti da scenografia: la sensazione è incredibile e indescrivibile. Importante ricordarsi di scambiarsi un bacio passando sotto ad un ponte per assicurarsi l’amore eterno.

Giro in barca fra le isolette della laguna

L’acqua è ovviamente l’elemento che può rendere magica ogni attività che si fa in questa meravigliosa città ed è per questo che un’altra cosa incredibilmente romantica che si può fare è il giro in barca fra le isole che ci sono a largo della bella città. In pochi chilometri si raggiunge per esempio Murano, patria indiscussa del vetro soffiato famosa in tutto il mondo. C’è poi Burano, che si caratterizza per le case colorate e la produzione di merletti. Se si ha la fortuna di spostarsi in barca all’ora del tramonto lo spettacolo sulla città è a dir poco meraviglioso, da non perdere assolutamente.

Bacari e cicchetti: cin cin romantici

Qualche brindisi alla coppia è sicuramente da fare, per festeggiare la vacanza e la bellezza di scoprire Venezia insieme. Ecco che quindi in un soggiorno di coppia qui non può assolutamente mancare qualche tappa per bacari e cicchetti: un Bacaro Tour è sicuramente una delle cose più “veneziane da fare a Venezia”. È possibile andare all’avventura entrando nelle osterie che si trovano lungo il percorso, ma si rischia sempre di perdersi qualche bacaro d’eccellenza visto che i migliori sono quasi introvabili persi fra vicoletti strettissimi. È per questo che la cosa migliore è fare riferimento a un’agenzia che proponga un Bacaro Tour: così pagando una quota fissa si ha una degustazione, i cicchetti e una visita con una guida al sestiere dove si trova l’osteria.