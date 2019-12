Il Ministero della Salute ha rilasciato un cartello di richiamo nei confronti delle capsule compatibili Dolce Gusto per rischio fisico.

Motivo del richiamo: Rischio di avere piccole particelle di plastica nella tazza, rilasciate dalla capsula durante il processo di erogazione. Il consumo dei prodotti sotto menzionati potrebbe presentare un rischio per la salute in caso di ingestione di una piccola particella di plastica.

Sede dello stabilimento: Via Marino Serenari 33H, 40013 Castel Maggiore (BO)

17/12/2019

Capsule Compatibili Dolce Gusto

Avvertenze:

FORTISIMO

FORTISIMO D.G. CORTADO X 30CAPS (L192450)

FORTISIMO D.G. THE SOL. LIMONE X 30CAPS (L191770)

FORTISIMO DG THE LIMONE X 30 CAPS (L193190)

Lotto di produzione: L191770 – L192450 – L193190

Nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato: Beyers Caffè Italia Srl (BCI)

Data di scadenza o termine minimo di conservazione: da 12 a 24 mesi

Descrizione peso/volume unità di vendita: vari formati 30 capsule