Concorso al Ministero della Giustizia per 300 posti di notaio

CONCORSO (scad. 8 gennaio 2020)

Concorso, per esame, a trecento posti di notaio (GU n.97 del 10-12-2019)

IL DIRETTORE GENERALE

della Giustizia civile

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modifiche,

«Ordinamento del notariato e degli archivi notarili»;

Visto il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, di

approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge 16 febbraio

1913, n. 89, «Ordinamento del notariato e degli archivi notarili»;

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, e successive modifiche,

«Norme per il conferimento dei posti notarili»;

Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e successive

modifiche, «Disposizioni sul conferimento dei posti di notaro»;

Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, «Modificazioni

alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di

notaio»;

Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64, «Norme complementari

sull’ordinamento del notariato»;

Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito

dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2358, «Modificazioni all’ordinamento

del notariato e degli archivi notarili»;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358, «Modifica delle norme

concernenti la documentazione delle domande di ammissione ai concorsi

per esame per la nomina a notaio»;

Vista la legge 18 maggio 1973, n. 239, «Nuove disposizioni in

materia di assegnazione dei posti nei concorsi notarili»;

Visto l’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15

luglio 1988, n. 574, «Norme di attuazione dello statuto speciale per

la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca

e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la Pubblica

Amministrazione e nei procedimenti giudiziari», in relazione con il

decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e

successive modifiche, «Norme di attuazione dello Statuto speciale

della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli

uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle

due lingue nel pubblico impiego»;

Visto l’art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1990, «Adeguamento delle

aliquote di importo fisso di taluni tributi nei limiti delle

variazioni percentuali del valore dell’indice dei prezzi al consumo»;

Visto l’art. 7, quinto comma, della legge 29 dicembre 1990, n.

405, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge quadro per

l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone

portatrici di handicap»;

Visto l’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9

maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, «Regolamento

sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le

modalita’ di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle

altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23

marzo 1995, «Determinazione dei compensi da corrispondere ai

componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla

sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle

Amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263, «Norme di

attuazione dello statuto speciale della regione Valle d’Aosta in

materia di accertamento della conoscenza della lingua francese per

l’assegnazione di sedi notarili»;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 2001, n. 475,

«Regolamento concernente la valutazione del diploma conseguito presso

le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della

pratica forense e notarile, ai sensi dell’art. 17, comma 114, della

legge 15 maggio 1997, n. 127»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in

materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice

dell’amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, «Norme in

materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale,

nonche’ in materia di coadiutori notarili in attuazione dell’art. 7,

comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

Visto l’art. 66 della legge 18 giugno 2009, n. 69, «Disposizioni

per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’,

nonche’ in materia di processo civile»;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 233, «Disposizioni in materia

di concorso notarile»;

Visto l’art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71,

«Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell’art.

14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con

modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, «Disposizioni urgenti

per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la

competitivita’»;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con

modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, «Disposizioni urgenti

in materia di semplificazione e di sviluppo»;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con

modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, «Ulteriori misure

urgenti per la crescita del Paese»;

Visto il decreto interministeriale del Ministro della giustizia,

di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 16

settembre 2014, «Determinazione delle modalita’ di versamento dei

contributi per la partecipazione ai concorsi indetti dal Ministero

della giustizia, ai sensi dell’art. 1, commi da 600 a 603, della

legge 27 dicembre 2013, n. 147»;

Visto l’art. 1, comma 496, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

«Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e

bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. E’ indetto un concorso, per esame, a 300 posti di notaio.

FONTE: GAZZETTA UFFICIALE