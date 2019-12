Ad Atina , i militari della Stazione di Picinisco hanno deferito in stato di libertà per “guida in stato di ebbrezza alcolica”, un 35enne di Gallinaro. Lo stesso, controllato alla guida di un’autovettura è risultato positivo all’alcoltest evidenziando un tasso alcolico superiore di quasi tre volte il limite previsto dalla vigente normativa. La patente di guida è stata ritirata mentre l’autovettura, espletate le formalità di rito è stata restituita al legittimo proprietario;

Ad Acquafondata , i militari della locale Stazione nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, hanno intercettato e controllato un 51enne residente a Minturno (LT) (già censito per furto, porto di grimaldelli, estorsione, violenza e minaccia a P.U. nonché per inosservanza del divieto di ritorno in diversi comuni del Lazio e della Campania), che girovagava senza giustificato motivo per le vie del paese. Ricorrendo i presupposti di legge a carico dello stesso è stata avanzata la proposta per l’irrogazione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno in quel comune per anni tre;