Nella giornata di ieri, ad Alatri, i militari del NORM della locale Compagnia, durante un servizio perlustrativo controllavano un 50enne ed un 42enne residenti nell’hinterland napoletano, rispettivamente già censiti, il primo per furto, ricettazione ed associazione per delinquere, mentre il secondo per furto e stupefacenti.

Cosa è successo

I due, senza giustificato motivo, venivano sorpresi mentre si aggiravano con fare sospetto nei pressi di obiettivi sensibili del centro storico della cittadina e pertanto, venivano proposti per l’irrogazione della misura di prevenzione del rimpatrio con foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno in quel Comune per anni tre.