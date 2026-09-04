Attualità

Colleferro, rilascio e rinnovo dei tesserini scuolabus: l’open day

Di Redazione -
Condividi su Facebook Condividi su Whatsapp Condividi su Telegram Condividi su Twitter Condividi su Email Condividi su Linkedin
ladispoli iscrizioni scuolabus 2020 2021

Colleferro – Rilascio e rinnovo dei tesserini scuolabus: l’open day. Ecco tutti i dettagli e le info dall’Amministrazione Comunale.

Info e dettagli

“Si informa la cittadinanza che sabato 5 settembre 2026 si terrà l’Open Day straordinario dedicato alle operazioni di primo rilascio e rinnovo dei tesserini di viaggio per la fruizione del servizio scuolabus per l’anno scolastico 2026/2027.
I cittadini interessati sono invitati a recarsi presso l’Ufficio Riscossione Servizi Scolastici del Comune (sito in Piazza Italia, 2° piano) dalle ore 09:00 alle ore 12:30.

Per consentire il regolare e sollecito svolgimento delle pratiche, si precisa la documentazione da presentare:

  • Primo Rilascio: n. 3 fototessera recenti dell’alunno/a;
  • Rinnovo: tesserini di viaggio già in possesso.

Si raccomanda il rispetto degli orari indicati per agevolare le operazioni ed evitare attese prolungate in vista del prossimo avvio delle attività scolastiche”: è quanto comunicato dall’Amministrazione comunale di Colleferro.

Foto di repertorio