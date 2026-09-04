Colleferro – Rilascio e rinnovo dei tesserini scuolabus: l’open day. Ecco tutti i dettagli e le info dall’Amministrazione Comunale.
Info e dettagli
“Si informa la cittadinanza che sabato 5 settembre 2026 si terrà l’Open Day straordinario dedicato alle operazioni di primo rilascio e rinnovo dei tesserini di viaggio per la fruizione del servizio scuolabus per l’anno scolastico 2026/2027.
I cittadini interessati sono invitati a recarsi presso l’Ufficio Riscossione Servizi Scolastici del Comune (sito in Piazza Italia, 2° piano) dalle ore 09:00 alle ore 12:30.
Per consentire il regolare e sollecito svolgimento delle pratiche, si precisa la documentazione da presentare:
- Primo Rilascio: n. 3 fototessera recenti dell’alunno/a;
- Rinnovo: tesserini di viaggio già in possesso.
Si raccomanda il rispetto degli orari indicati per agevolare le operazioni ed evitare attese prolungate in vista del prossimo avvio delle attività scolastiche”: è quanto comunicato dall’Amministrazione comunale di Colleferro.
Foto di repertorio