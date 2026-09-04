Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 4 settembre 2026: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 4 settembre 2026, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 4 settembre 2026: la lista completa

Rai 1

20:00 TELEGIORNALE

20:30 L’Eredità summer

21:30 La notte dei serpenti 2026

00:05 TG1 Sera

00:10 La notte dei serpenti 2026

00:30 Codice: la vita è digitale – Simulazioni

01:40 Che tempo fa

01:45 Sottovoce e dintorni

Rai 2

20:05 Basket: Mondiali femminili 2026 – Cechia – Italia

21:00 TG2 20.30

21:01 Basket: Mondiali femminili 2026 – Cechia – Italia

22:15 Oltre il Paradiso S1E6 Episodio 6

23:20 Lo Scannacristiani. La cattura di Giovanni Brusca

00:20 Paradise. La finestra sullo showbiz

01:53 Meteo 2

01:55 Appuntamento al cinema

Rai 3

20:00 Blob

20:25 Via Dei Matti n°0 – Avi Avital – Puntata del 25/02/2025

20:50 Un posto al sole – EP7020

21:20 Sotto le foglie

23:10 Quelli che il cinema – Chi ha trovato questa location pt8

23:30 Amazing stories – Storie incredibili S1E22 – Il fantasma del nonno

00:00 TG3 Linea Notte Estate

00:30 Meteo 3

00:35 Venezia Daily

Rete 4

20:30 Realpolitik

21:33 Quarto grado

00:54 La stanza degli omicidi – PrimaTv

Canale 5

20:00 Tg5

20:38 La ruota della fortuna

21:20 Riassunto – l’erede

21:21 L’erede – PrimaTv

23:50 L’Erede – PrimaTv

00:19 Tg5

Italia 1

20:52 NCIS – Unità Anticrimine

21:34 CIA – PrimaTv

00:02 Renegades: Commando d’assalto

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 La7 Storia – L’incoronazione di Elisabetta II

22:15 Diana – La storia segreta di Lady D

00:20 Tg La7

TV8

20:05 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

00:05 Pechino Express

NOVE

20:20 Cash or Trash – Chi offre di più?

23:45 Comedy Match

01:40 Nudi e crudi

20 Venti

20:22 THE BIG BANG THEORY

21:09 World War Z

23:18 Blackhat

01:29 Chicago Med

Rai 4

20:35 Criminal Minds XIII ep.3

21:20 Trappola in alto mare

23:02 Rebellion – Un atto di guerra

01:10 Anica appuntamento al cinema

01:13 Ashfall – The Final Countdown

Iris

20:15 Walker Texas Ranger

21:12 Red Snake

23:25 Defiance – I giorni del coraggio

01:54 Due padri di troppo

Rai 5

20:26 Overland 21 – Groenlandia: tra giganti di ghiaccio e antiche leggende – 28/12/2020

21:19 La città ideale – Singapore – Puntata del 27/12/2025

23:32 Profumo di Pizzi. Dicono di lui (pt.4)

00:26 Notti Jazz – S1E8

01:21 Poke Stories. Umbria Jazz Winter. Fabrizio Bosso (pt.5)

01:35 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 La bisbetica domata

23:10 Venezia Daily

23:38 Chloe – Tra seduzione e inganno

01:11 Anica – Appuntamento al cinema

01:15 Femme Fatale

Rai Premium

21:20 Cure pericolose

22:55 Il faro dei ricordi

00:25 La Squadra – S3E36

Cielo

20:15 Friends

21:20 Rogue Il solitario

23:15 Force of Execution

01:10 Ambush: L’imboscata

Twentyseven

20:12 La signora del West

21:09 Scent of a Woman – Profumo di donna

00:01 La morte ti fa bella

01:56 Miami Vice

TV2000

20:00 Santo Rosario con il Card. Angelo Comastri

20:45 TG 2000

21:10 Cronaca Di Una Passione

22:55 Effetto Notte – TV2000

23:30 La compieta preghiera della sera

LA7 Cinema

20:15 Charlie’s Angels

21:15 Pelé

23:15 La grande scommessa

La 5

20:04 Terra Amara

21:10 Il mio grosso grasso matrimonio greco 2

22:57 Paura d’amare

01:05 If You Love

Real Time

23:35 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

34 Cine34

21:00 Sotto il sole di Riccione

22:59 Sotto il sole di Amalfi

00:46 Rimini Rimini – Un anno dopo

Focus

20:24 Stranezze di questo mondo

21:20 Che cosa non ha funzionato – disastri dell’ingegneria

23:21 I grandi misteri della Bibbia

01:21 E – Planet

01:45 Drive Up Summer Edition

Giallo

23:35 Crociera con delitto

01:35 Balthazar

TOP Crime

20:25 The Closer

21:17 The Irrational

22:59 C.S.I. Miami

00:46 Delitti ai Caraibi

Italia 2

20:30 One Piece

21:00 Doctor Sleep

23:57 Fall

01:53 Holly e Benji Forever

DMAX

23:35 Avamposti: la radiomobile

01:45 Avamposti

Rai Storia

20:05 Italia. Viaggio nella Bellezza 2021. Bronzino

20:10 Il giorno e la storia

20:35 Passato e Presente – La tragedia di Mayerling – 23/10/2025

21:10 Le Ragazze – Puntata del 17/06/2021

23:10 Guido De Maria, tra Carosello e Supergulp

23:55 Eventi – Giorgio Armani, alcune parole

00:10 Rai News Notte

00:15 Il giorno e la storia

00:40 Passato e Presente – La tragedia di Mayerling – 23/10/2025

Mediaset Extra

21:14 Tilt – Tieni il tempo

00:29 The wall

01:35 Belli Freschi

Foto di repertorio