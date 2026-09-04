Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 4 settembre 2026: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.
La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi
Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 4 settembre 2026, in onda in prima, in seconda e terza serata.
Guida TV ai programmi in onda stasera, 4 settembre 2026: la lista completa
Rai 1
20:00 TELEGIORNALE
20:30 L’Eredità summer
21:30 La notte dei serpenti 2026
00:05 TG1 Sera
00:10 La notte dei serpenti 2026
00:30 Codice: la vita è digitale – Simulazioni
01:40 Che tempo fa
01:45 Sottovoce e dintorni
Rai 2
20:05 Basket: Mondiali femminili 2026 – Cechia – Italia
21:00 TG2 20.30
21:01 Basket: Mondiali femminili 2026 – Cechia – Italia
22:15 Oltre il Paradiso S1E6 Episodio 6
23:20 Lo Scannacristiani. La cattura di Giovanni Brusca
00:20 Paradise. La finestra sullo showbiz
01:53 Meteo 2
01:55 Appuntamento al cinema
Rai 3
20:00 Blob
20:25 Via Dei Matti n°0 – Avi Avital – Puntata del 25/02/2025
20:50 Un posto al sole – EP7020
21:20 Sotto le foglie
23:10 Quelli che il cinema – Chi ha trovato questa location pt8
23:30 Amazing stories – Storie incredibili S1E22 – Il fantasma del nonno
00:00 TG3 Linea Notte Estate
00:30 Meteo 3
00:35 Venezia Daily
Rete 4
20:30 Realpolitik
21:33 Quarto grado
00:54 La stanza degli omicidi – PrimaTv
Canale 5
20:00 Tg5
20:38 La ruota della fortuna
21:20 Riassunto – l’erede
21:21 L’erede – PrimaTv
23:50 L’Erede – PrimaTv
00:19 Tg5
Italia 1
20:52 NCIS – Unità Anticrimine
21:34 CIA – PrimaTv
00:02 Renegades: Commando d’assalto
LA7
20:00 Tg La7
20:35 In Onda
21:15 La7 Storia – L’incoronazione di Elisabetta II
22:15 Diana – La storia segreta di Lady D
00:20 Tg La7
TV8
20:05 Alessandro Borghese – 4 ristoranti
00:05 Pechino Express
NOVE
20:20 Cash or Trash – Chi offre di più?
23:45 Comedy Match
01:40 Nudi e crudi
20 Venti
20:22 THE BIG BANG THEORY
21:09 World War Z
23:18 Blackhat
01:29 Chicago Med
Rai 4
20:35 Criminal Minds XIII ep.3
21:20 Trappola in alto mare
23:02 Rebellion – Un atto di guerra
01:10 Anica appuntamento al cinema
01:13 Ashfall – The Final Countdown
Iris
20:15 Walker Texas Ranger
21:12 Red Snake
23:25 Defiance – I giorni del coraggio
01:54 Due padri di troppo
Rai 5
20:26 Overland 21 – Groenlandia: tra giganti di ghiaccio e antiche leggende – 28/12/2020
21:19 La città ideale – Singapore – Puntata del 27/12/2025
23:32 Profumo di Pizzi. Dicono di lui (pt.4)
00:26 Notti Jazz – S1E8
01:21 Poke Stories. Umbria Jazz Winter. Fabrizio Bosso (pt.5)
01:35 Rai News Notte
Rai Movie
21:10 La bisbetica domata
23:10 Venezia Daily
23:38 Chloe – Tra seduzione e inganno
01:11 Anica – Appuntamento al cinema
01:15 Femme Fatale
Rai Premium
21:20 Cure pericolose
22:55 Il faro dei ricordi
00:25 La Squadra – S3E36
Cielo
20:15 Friends
21:20 Rogue Il solitario
23:15 Force of Execution
01:10 Ambush: L’imboscata
Twentyseven
20:12 La signora del West
21:09 Scent of a Woman – Profumo di donna
00:01 La morte ti fa bella
01:56 Miami Vice
TV2000
20:00 Santo Rosario con il Card. Angelo Comastri
20:45 TG 2000
21:10 Cronaca Di Una Passione
22:55 Effetto Notte – TV2000
23:30 La compieta preghiera della sera
LA7 Cinema
20:15 Charlie’s Angels
21:15 Pelé
23:15 La grande scommessa
La 5
20:04 Terra Amara
21:10 Il mio grosso grasso matrimonio greco 2
22:57 Paura d’amare
01:05 If You Love
Real Time
23:35 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli
34 Cine34
21:00 Sotto il sole di Riccione
22:59 Sotto il sole di Amalfi
00:46 Rimini Rimini – Un anno dopo
Focus
20:24 Stranezze di questo mondo
21:20 Che cosa non ha funzionato – disastri dell’ingegneria
23:21 I grandi misteri della Bibbia
01:21 E – Planet
01:45 Drive Up Summer Edition
Giallo
23:35 Crociera con delitto
01:35 Balthazar
TOP Crime
20:25 The Closer
21:17 The Irrational
22:59 C.S.I. Miami
00:46 Delitti ai Caraibi
Italia 2
20:30 One Piece
21:00 Doctor Sleep
23:57 Fall
01:53 Holly e Benji Forever
DMAX
23:35 Avamposti: la radiomobile
01:45 Avamposti
Rai Storia
20:05 Italia. Viaggio nella Bellezza 2021. Bronzino
20:10 Il giorno e la storia
20:35 Passato e Presente – La tragedia di Mayerling – 23/10/2025
21:10 Le Ragazze – Puntata del 17/06/2021
23:10 Guido De Maria, tra Carosello e Supergulp
23:55 Eventi – Giorgio Armani, alcune parole
00:10 Rai News Notte
00:15 Il giorno e la storia
00:40 Passato e Presente – La tragedia di Mayerling – 23/10/2025
Mediaset Extra
21:14 Tilt – Tieni il tempo
00:29 The wall
01:35 Belli Freschi
Foto di repertorio