Frosinone, sventato furto in un supermercato: deferito un 48enne

Prosegue l’incessante attività di controllo del territorio e prevenzione dei reati contro il patrimonio disposta dal Comando Compagnia Carabinieri di Frosinone.

L’intervento lampo dei Carabinieri

Nella giornata di ieri, intorno alle ore 12:30, i militari del N.O.R. – Sezione Radiomobile hanno deferito in stato di libertà un quarantottenne italiano, già noto alle Forze dell’Ordine per reati analoghi, gravemente indiziato del reato di furto.

L’intervento è scaturito a seguito di una segnalazione giunta alla Centrale Operativa dell’Arma da parte del personale del supermercato “Risparmio Casa”, situato in via Marittima, accortosi dell’avvenuto furto di merce dagli scaffali del negozio da parte di un soggetto che si era appena allontanato a piedi dall’esercizio commerciale.

Grazie alla rapidità con cui è scattato l’allarme e alla presenza di una pattuglia della Sezione Radiomobile già impegnata in servizio di vigilanza nella zona, i Carabinieri sono riusciti a intercettare e bloccare a brevissima distanza dal punto vendita il presunto autore, il quale, vistosi scoperto, ha tentato di disfarsi della merce per poi darsi alla fuga. I militari dell’Arma sono tuttavia riusciti prontamente a bloccarlo e a recuperare l’intera refurtiva, consistente in diversi prodotti per la casa del valore commerciale di circa 50 euro.

I beni recuperati dai militari sono stati interamente restituiti al legittimo proprietario dell’attività commerciale, mentre per il quarantottenne è scattata la denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica di Frosinone.

Questo episodio conferma quanto sia decisivo il fattore tempo: la pronta segnalazione dei movimenti sospetti o dei reati in corso ai numeri di emergenza dell’Arma consente alle pattuglie sul territorio di intervenire con immediatezza, sventando la fuga dei malfattori e assicurando il rapido ripristino della legalità.

È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario del deferimento, è, allo stato, solamente indiziato di delitto, e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo l’emissione di una sentenza passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.