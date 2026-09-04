Astral, per viaggiare serve il Metrebus Plus: ecco come funziona

“L’abbonamento per usufruire del servizio delle Udr, reti di trasporto pubblico che collegano il territorio laziale per come suddiviso in ambiti territoriali omogenei, è il Metrebus Plus.

Tale titolo è unico e si attiva automaticamente al momento della prima validazione. È proprio attraverso la prima validazione, infatti, che viene stabilita e determinata la specifica Udr su cui l’abbonamento sarà effettivamente valido per tutta la sua durata.

Con l’abbonamento Metrebus Plus (disponibile nelle formule mensile, annuale e studenti) è consentito viaggiare esclusivamente sui mezzi gestiti dall’operatore/vettore titolare della specifica Udr selezionata.

Il medesimo meccanismo di attivazione si applica anche agli abbonamenti per gli studenti. Allo stato attuale, gli studenti devono scegliere il titolo di viaggio tra l’abbonamento Cotral e l’abbonamento Metrebus Plus (Udr) in base a quale vettore gestisce il servizio scolastico di cui usufruiscono. La selezione dell’operatore è desumibile consultando le reti di Tpl sul sito https://infomobilita.astralspa.it/#!/tpl o, più efficacemente, consultando il ‘calcola percorso’ sul sito (https://tpl.astralspa.it) e sulla App (Astral Infomobilità). Nel caso in cui lo studente debba utilizzare entrambi i vettori per gli spostamenti, il sistema vigente prevede la sottoscrizione di due distinti titoli: l’abbonamento Metrebus studenti di Cotral e l’abbonamento Metrebus Plus studenti (Udr), quest’ultimo fruibile con lo sconto dedicato a chi è già titolare del primo abbonamento.

Relativamente ad eventuali ipotesi di estensione dell’abbonamento studenti Cotral anche sui mezzi delle Udr, si evidenzia che al momento resta in vigore il quadro normativo e operativo attuale. Qualsiasi futura ed eventuale modifica procedurale o di interoperabilità tra vettori verrà preventivamente comunicata con un adeguato e congruo preavviso, al fine di garantire la massima trasparenza ed evitare disparità di trattamento per chi ha già effettuato o sta per effettuare l’acquisto dei titoli di viaggio per l’anno in corso.

L’acquisto è possibile al link: https://ecommerce.ticketing.cotralspa.it/app/auth/login “.

Così in una nota Astral Spa.