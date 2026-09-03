Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 3 settembre 2026: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.
La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi
Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 3 settembre 2026, in onda in prima, in seconda e terza serata.
Guida TV ai programmi in onda stasera, 3 settembre 2026: la lista completa
Rai 1
20:00 TELEGIORNALE
20:30 L’Eredità summer
21:30 Torno indietro e cambio vita
23:20 Bla Bla Baby
23:55 TG1 Sera
00:00 Bla Bla Baby
01:00 Che tempo fa
01:05 Cinematografo Speciale 83a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia
Rai 2
20:30 TG2 20.30
21:00 TG2 Post
21:20 Il commissario Rex S11E6 – Fantasmi dal passato
23:00 N.C.I.S. Origins S2E16 – L’ultima corsa
23:43 N.C.I.S. Origins S2E17 – La regola 13
00:30 N.C.I.S. Origins S2E18 – Lieto fine
Rai 3
20:00 Blob
20:20 Via Dei Matti n°0 – Isata Kanneh – Mason – Puntata del 12/02/2025
20:50 Un posto al sole – EP7019
21:15 Kilimangiaro Estate
23:25 Cronache dalla Storia – Sparta: la storia e il mito
00:00 TG3 Linea Notte Estate
00:30 Meteo 3
00:35 Venezia Daily
Rete 4
20:29 4 di sera
21:32 Dritto e rovescio
00:54 Drive up
01:15 Mediterraneo
Canale 5
20:00 Tg5
20:38 La ruota della fortuna
21:21 Hotel costiera – PrimaTv
23:41 Tg5
00:22 Quel mostro di suocera
Italia 1
20:51 Cagliari – Hellas Verona
23:03 Coppa italia live
23:39 In Time
01:44 Studio Aperto – La giornata
LA7
20:00 Tg La7
20:35 In Onda
23:15 Uozzap Show
00:25 Tg La7
TV8
20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti
21:40 Tutte contro lui – The Other Woman
23:50 Che fine hanno fatto i Morgan?
01:45 Michele Profeta: Il Killer Di Padova
NOVE
21:30 The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo
00:00 Aldo, Giovanni e Giacomo – Ammutta muddica
20 Venti
20:17 THE BIG BANG THEORY
21:07 Blackhat
23:30 The Next Three Days
01:41 Chicago Med
Rai 4
20:37 Criminal Minds XIII ep.1
21:20 S.W.A.T. S8E16 – Attacco e difesa
22:03 S.W.A.T. S8E17 – Nemico nascosto
22:40 S.W.A.T. S8E18 – False promesse
23:22 The Island
00:56 Anica appuntamento al cinema
Iris
20:18 Walker Texas Ranger
21:16 Poseidon
23:11 Resa dei conti a Little Tokyo
00:48 King of Thieves
Rai 5
20:26 Overland 21 – Isole Faroe: tra natura e scogliere – 07/09/2020
21:20 Summer Night Concert 2026
22:49 God Bless Ozzy Osbourne
00:25 The Great Songwriters: Johnny Marr
01:14 Rai News Notte
01:15 Overland 21 – Isole Faroe: tra natura e scogliere – 07/09/2020
Rai Movie
21:10 Le paludi della morte
22:55 Venezia Daily
23:15 Heat – La Sfida
Rai Premium
21:20 Canzonissima – Puntata del 25/04/2026
01:20 Le indagini di Lolita Lobosco – S3E4 – Un brutto affare
Cielo
20:15 Friends
21:20 Force of Execution
23:15 Wasabi
01:10 The Circle
Twentyseven
20:17 La signora del West
21:11 La morte ti fa bella
23:04 Fermati, o mamma spara
00:44 Miami Vice
TV2000
20:00 Santo Rosario con il Card. Angelo Comastri
20:45 TG 2000
21:00 Il trasporto della Macchina di Santa Rosa
00:00 Vedete sono uno di voi
00:10 La compieta preghiera della sera
LA7 Cinema
20:20 Charlie’s Angels
21:15 Il momento di uccidere
00:00 Brivido caldo
La 5
20:08 Terra Amara
21:10 Tutta colpa di Freud
23:28 Ti amo troppo per dirtelo
01:12 If You Love
Real Time
21:40 Pericolosamente Obesi
22:40 Incidenti di bellezza
Cine34
21:00 Il commissario Lo Gatto
22:54 Matrimonio al Sud
00:50 Il vizietto
Focus
20:31 Stranezze di questo mondo
21:20 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo – PrimaTv
23:11 Bobby Kennedy – Il sogno di un mondo migliore
00:20 Segnali dall’universo ’26
00:22 Universo ai raggi x
01:19 Segnali dall’universo
01:35 Nella mente di einstein – come pensa un genio
Giallo
21:10 Le indagini di Roy Grace
23:10 The Chelsea Detective
01:10 Mademoiselle Holmes
TOP Crime
20:23 The Closer
21:14 Delitti ai Caraibi
23:17 C.S.I. Miami
01:07 Harry Wild – La signora del delitto
Italia 2
20:00 One Piece
21:00 Fall
23:10 Scuola di polizia 4: Cittadini in… guardia
00:48 Holly e Benji Forever
DMAX
22:40 Giorno di prova
23:40 La chiamavano pausa pranzo
00:40 Cacciatori di fantasmi
Rai Storia
20:05 Italia. Viaggio nella Bellezza 2021. Caravaggio maturo
20:10 Il giorno e la storia
20:35 Passato e Presente – Come si diventa Winston Churchill – 08/11/2023
21:10 a.C.d.C. – Marchfeld, 1278. La battaglia per l’Europa
22:10 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità. Tutankhamon, il segreto del tesoro
23:15 Italia: Viaggio nella bellezza. Nella mente degli uomini. UNESCO 1945 – 2025 (pt.10)
00:15 Rai News Notte
00:20 Il giorno e la storia
00:40 Passato e Presente – Come si diventa Winston Churchill – 08/11/2023
Mediaset Extra
21:47 Tu si que vales
Foto di repertorio