Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 3 settembre 2026: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 3 settembre 2026, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 3 settembre 2026: la lista completa

Rai 1

20:00 TELEGIORNALE

20:30 L’Eredità summer

21:30 Torno indietro e cambio vita

23:20 Bla Bla Baby

23:55 TG1 Sera

00:00 Bla Bla Baby

01:00 Che tempo fa

01:05 Cinematografo Speciale 83a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Il commissario Rex S11E6 – Fantasmi dal passato

23:00 N.C.I.S. Origins S2E16 – L’ultima corsa

23:43 N.C.I.S. Origins S2E17 – La regola 13

00:30 N.C.I.S. Origins S2E18 – Lieto fine

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Via Dei Matti n°0 – Isata Kanneh – Mason – Puntata del 12/02/2025

20:50 Un posto al sole – EP7019

21:15 Kilimangiaro Estate

23:25 Cronache dalla Storia – Sparta: la storia e il mito

00:00 TG3 Linea Notte Estate

00:30 Meteo 3

00:35 Venezia Daily

Rete 4

20:29 4 di sera

21:32 Dritto e rovescio

00:54 Drive up

01:15 Mediterraneo

Canale 5

20:00 Tg5

20:38 La ruota della fortuna

21:21 Hotel costiera – PrimaTv

23:41 Tg5

00:22 Quel mostro di suocera

Italia 1

20:51 Cagliari – Hellas Verona

23:03 Coppa italia live

23:39 In Time

01:44 Studio Aperto – La giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

23:15 Uozzap Show

00:25 Tg La7

TV8

20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:40 Tutte contro lui – The Other Woman

23:50 Che fine hanno fatto i Morgan?

01:45 Michele Profeta: Il Killer Di Padova

NOVE

21:30 The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo

00:00 Aldo, Giovanni e Giacomo – Ammutta muddica

20 Venti

20:17 THE BIG BANG THEORY

21:07 Blackhat

23:30 The Next Three Days

01:41 Chicago Med

Rai 4

20:37 Criminal Minds XIII ep.1

21:20 S.W.A.T. S8E16 – Attacco e difesa

22:03 S.W.A.T. S8E17 – Nemico nascosto

22:40 S.W.A.T. S8E18 – False promesse

23:22 The Island

00:56 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:18 Walker Texas Ranger

21:16 Poseidon

23:11 Resa dei conti a Little Tokyo

00:48 King of Thieves

Rai 5

20:26 Overland 21 – Isole Faroe: tra natura e scogliere – 07/09/2020

21:20 Summer Night Concert 2026

22:49 God Bless Ozzy Osbourne

00:25 The Great Songwriters: Johnny Marr

01:14 Rai News Notte

01:15 Overland 21 – Isole Faroe: tra natura e scogliere – 07/09/2020

Rai Movie

21:10 Le paludi della morte

22:55 Venezia Daily

23:15 Heat – La Sfida

Rai Premium

21:20 Canzonissima – Puntata del 25/04/2026

01:20 Le indagini di Lolita Lobosco – S3E4 – Un brutto affare

Cielo

20:15 Friends

21:20 Force of Execution

23:15 Wasabi

01:10 The Circle

Twentyseven

20:17 La signora del West

21:11 La morte ti fa bella

23:04 Fermati, o mamma spara

00:44 Miami Vice

TV2000

20:00 Santo Rosario con il Card. Angelo Comastri

20:45 TG 2000

21:00 Il trasporto della Macchina di Santa Rosa

00:00 Vedete sono uno di voi

00:10 La compieta preghiera della sera

LA7 Cinema

20:20 Charlie’s Angels

21:15 Il momento di uccidere

00:00 Brivido caldo

La 5

20:08 Terra Amara

21:10 Tutta colpa di Freud

23:28 Ti amo troppo per dirtelo

01:12 If You Love

Real Time

21:40 Pericolosamente Obesi

22:40 Incidenti di bellezza

Cine34

21:00 Il commissario Lo Gatto

22:54 Matrimonio al Sud

00:50 Il vizietto

Focus

20:31 Stranezze di questo mondo

21:20 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo – PrimaTv

23:11 Bobby Kennedy – Il sogno di un mondo migliore

00:20 Segnali dall’universo ’26

00:22 Universo ai raggi x

01:19 Segnali dall’universo

01:35 Nella mente di einstein – come pensa un genio

Giallo

21:10 Le indagini di Roy Grace

23:10 The Chelsea Detective

01:10 Mademoiselle Holmes

TOP Crime

20:23 The Closer

21:14 Delitti ai Caraibi

23:17 C.S.I. Miami

01:07 Harry Wild – La signora del delitto

Italia 2

20:00 One Piece

21:00 Fall

23:10 Scuola di polizia 4: Cittadini in… guardia

00:48 Holly e Benji Forever

DMAX

22:40 Giorno di prova

23:40 La chiamavano pausa pranzo

00:40 Cacciatori di fantasmi

Rai Storia

20:05 Italia. Viaggio nella Bellezza 2021. Caravaggio maturo

20:10 Il giorno e la storia

20:35 Passato e Presente – Come si diventa Winston Churchill – 08/11/2023

21:10 a.C.d.C. – Marchfeld, 1278. La battaglia per l’Europa

22:10 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità. Tutankhamon, il segreto del tesoro

23:15 Italia: Viaggio nella bellezza. Nella mente degli uomini. UNESCO 1945 – 2025 (pt.10)

00:15 Rai News Notte

00:20 Il giorno e la storia

00:40 Passato e Presente – Come si diventa Winston Churchill – 08/11/2023

Mediaset Extra

21:47 Tu si que vales

Foto di repertorio