Domenica 6 settembre ingresso gratuito nei musei civici e nei siti archeologici di Roma

Domenica 6 settembre, prima domenica del mese, saranno aperti con ingresso gratuito, per tutti, i Musei di Roma Capitale e alcune delle principali aree archeologiche della città, come il Museo della Forma Urbis, (ore 10-19, ultimo ingresso ore 18 – Ingressi Viale del Parco del Celio 20/22 – Clivo di Scauro 4); l’Area Sacra di Largo Argentina (via di San Nicola De’ Cesarini di fronte al civico 10, ore 9.30-19, ultimo ingresso ore 18), l’area archeologica del Circo Massimo (ore 9.30-19, ultimo ingresso ore 18) e i Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana ore 9-19:15, ultimo ingresso un’ora prima della chiusura).

I dettagli

Confermate le visite guidate a Palazzo Senatorio, sul Campidoglio, durante le quali i visitatori saranno accompagnati alla scoperta delle maestose sale del Palazzo, oggi sede del Comune di Roma, con approfondimenti sulla sua storia millenaria. Le visite, promosse da Roma Capitale, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, sono gratuite con prenotazione obbligatoria al numero 060608, (le prenotazioni saranno aperte giovedì 3 settembre alle ore 16) e si svolgeranno in lingua italiana in quattro turni da massimo 30 partecipanti ciascuno, con partenze alle ore 10.00, 11.30, 15.00 e 16.30, per una durata di circa 75 minuti.

Ingresso gratuito anche per alcune esposizioni temporanee nelle sedi dei musei civici, a partire dai Musei Capitolini (piazza del Campidoglio 1), dove si potranno visitare quattro mostre: a Palazzo Caffarelli Vasari e Roma, incentrata sul profondo e duraturo legame tra Giorgio Vasari (1511-1574) e la città eterna; nella Pinacoteca, il progetto espositivo Il non finito: fra poetica e tecnica esecutiva con un approfondimento inedito sul processo creativo di alcuni dipinti incompiuti, accompagnando il visitatore alla scoperta delle fasi di ideazione e realizzazione delle opere; nelle sale al piano terra di Palazzo dei Conservatori la mostra Angeli – Messaggeri, custodi e viandanti, le sublimi creature dall’Antico al Contemporaneo, con una selezione di opere – dipinti, sculture e materiali su pergamena – provenienti da collezioni museali e raccolte private, che racconta il ruolo che le figure angeliche hanno nella tradizione artistica occidentale. Infine, nelle sale di Palazzo Clementino, si potrà visitare I Colori dell’Antico. Marmi Santarelli ai Musei Capitolini, un’ampia panoramica sull’uso dei marmi colorati, dalle origini fino al XX secolo, attraverso una raffinata selezione di pezzi provenienti dalla Fondazione Santarelli. (www.museicapitolini.org).

Ai Musei Capitolini – Centrale Montemartini (via Ostiense 106) l’esposizione Moda in luce 1955-1975. Roma fra glamour e innovazione industriale, offre un nuovo racconto sulla Moda protagonista della vita della Capitale con tutta la ricchezza e la complessità della sua evoluzione. In mostra una selezione di preziosi e inediti materiali provenienti dall’Archivio dell’Istituto Luce come filmati, fotografie, documenti e l’esposizione di una decina di abiti realizzati tra gli anni Trenta e i Settanta. (www.centralemontemartini.org)

Alla Galleria d’Arte Moderna (via Francesco Crispi 24) è in corso la mostra GAM 100. Un secolo di Galleria comunale 1925-2025, oltre 120 opere riunite in un percorso espositivo che ripercorre le tappe fondamentali della Galleria nel centenario della sua fondazione. (www.galleriaartemodernaroma.it)

Ricca anche l’offerta dei Musei di Villa Torlonia (via Nomentana 70): al Casino dei Principi sarà visitabile la mostra Pedro Cano. Siete e Roma: esposte oltre cento opere che rappresentano i due nuclei fondamentali della produzione dell’artista spagnolo: il grande ciclo in bianco e nero dedicato alla condizione umana in dialogo con le opere dedicate alla Città Eterna. Alla Casina delle Civette, invece, è in esposizione Sotto una buona stella – L’emblema della Repubblica Italiana nelle carte di Paolo Paschetto, dedicata alla storia del simbolo nazionale, in occasione dell’ottantesimo anniversario dell’elezione dell’Assemblea Costituente (1946-2026). (www.museivillatorlonia.it)

Al Museo di Roma in Trastevere (piazza di S. Egidio 1/b) saranno visitabili tre mostre fotografiche. Al piano terra Lungo le Strade Blu. Along the Blue Highways – Fotografie di Francesco Conversano, con una selezione di novanta scatti in bianco e nero e a colori realizzati negli Stati Uniti dal regista di cinema del reale Francesco Conversano fra il 1999 e il 2017. Nelle gallerie al primo piano À Rome la nuit. Fotografie di Hervé Gloaguen, racconta con le immagini i viaggi nella città eterna del fotografo francese tra il 1974 e il 1995. Nelle sale del Pianoforte la mostra New York di Matilde Damele, un viaggio fotografico e interiore lungo le strade della Grande Mela (www.museodiromaintrastevere.it).

Al Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese (via Fiorello La Guardia, 6 e viale dell’Aranciera 4) ultimo giorno per visitare la mostra Lanterne magiche. Fotografie dalla collezione Valerio De Paolis, con oltre cento opere firmate da alcuni tra i più importanti protagonisti della scena internazionale: da Cartier-Bresson ad Araki, da Cindy Sherman a Francesca Woodman, fino a Man Ray e Letizia Battaglia. (www.museocarlobilotti.it)

Al Museo delle Mura (via di Porta San Sebastiano 18) le Accademie di Belle Arti di Frosinone e di Roma propongono Moto a luogo #2, un percorso di ricerca artistica strutturato in interventi e installazioni site-specific pensati per gli spazi del museo e in dialogo con la sua storia e le sue stratificazioni. (www.museodellemuraroma.it).

Fanno eccezione alla gratuità (ingresso a tariffazione ordinaria, con tariffa ridotta per i possessori della MIC Card):

Diego Rivera e la costruzione dell’arte moderna in Messico nel XX secolo (Musei Capitolini, Villa Caffarelli), un viaggio tra i colori del Messico nell’intensa retrospettiva dedicata al celebre pittore e muralista, la cui opera rappresenta una cerniera tra tradizione e futuro, capace di dare vita a un linguaggio visivo autonomo e distintivo dell’arte moderna messicana. (www.museicapitolini.org)

ETTORE SCOLA – Non ci siamo mai lasciati (Museo di Roma Palazzo Braschi), in occasione del decennale della scomparsa, la grande mostra ripercorre la vita personale e artistica del regista. (www.museodiroma.it)

Robert Mapplethorpe. Le forme della bellezza (Museo dell’Ara Pacis), esposta una selezione di circa 200 fotografie dell’artista, che esplorano il concetto di bellezza come perfezione assoluta e rigore formale. (www.arapacis.it).

Bunker e i rifugi antiaerei di Villa Torlonia, (Casino Nobile, via Nomentana 70) un nuovo percorso espositivo che documenta la storia del Bunker, e che, attraverso un’esperienza multimediale immersiva, permette di rivivere i momenti drammatici delle incursioni aeree durante la Seconda guerra mondiale. Prenotazione obbligatoria per singoli e gruppi. (www.museivillatorlonia.it)

Circo Maximo Experience, che offre la visita immersiva del Circo Massimo in realtà aumentata e virtuale (16.30 – 19.30 ogni 15 min. – ultimo ingresso ore 18:20). (www.circomaximoexperience.it)

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili su www.museiincomuneroma.it e sui canali social dei Musei in Comune e della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Servizi museali a cura di Zètema Progetto Cultura.

Foto di repertorio