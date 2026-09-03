Frosinone, un agosto di sicurezza a 360 gradi: il report

Il mese di agosto ha visto i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Frosinone impegnati in una continua attività di controllo del territorio, confermando l’impegno dell’Arma su molteplici fronti per garantire la tranquillità e l’incolumità dei cittadini.

I controlli nel mese di agosto

Nel corso del mese, 11 persone sono state segnalate alla locale Prefettura ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90, in quanto trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. I controlli si sono focalizzati in modo mirato su due dei quadranti più sensibili e complessi del tessuto urbano di Frosinone: la zona della stazione ferroviaria e il complesso di edilizia popolare noto come “Casermone”. Tale approccio si conferma essenziale per mitigare il degrado urbano e tutelare l’ordine pubblico nelle aree più sensibili della città.

Incisiva è stata anche l’attività di controllo della circolazione stradale, mirata a garantire una maggiore e reale sicurezza per tutti gli utenti della strada. Sono state contestate 25 violazioni al Codice della Strada, con un focus specifico e intransigente sui requisiti essenziali per la circolazione: 6 sanzioni sono state elevate per mancanza di copertura assicurativa e in 5 occasioni è stata contestata l’omessa revisione del veicolo, con l’obiettivo di tutelare i cittadini in caso di sinistro stradale.

A dimostrazione della grande attenzione rivolta alle nuove forme di mobilità, i militari hanno proceduto anche al sequestro di un monopattino che circolava senza targa e senza la necessaria copertura assicurativa, ribadendo che le regole della strada valgono per tutti.

Inoltre, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Frosinone hanno richiesto l’emissione di 4 Fogli di Via Obbligatori, uno strumento preventivo prezioso per allontanare dal capoluogo soggetti ritenuti socialmente pericolosi e prevenire la commissione di reati.

Infine, la morsa dei controlli si è stretta anche su chi tenta di eludere la giustizia: una persona è stata deferita in stato di libertà per il reato di evasione, in quanto sorpresa all’esterno della propria abitazione in palese violazione della misura cautelare a cui era sottoposta.

Il resoconto del mese di agosto restituisce l’immagine di un Nucleo Operativo e Radiomobile presente e fondamentale per la legalità, che non ha abbassato la guardia nemmeno nel cuore dell’estate.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.