Armi, sicurezza, energia, IA e suolo: incontro pubblico del Presidio Civico Colleferro Valle del Sacco

Presidio Civico Colleferro Valle del Sacco ha indetto un incontro pubblico per venerdì 11 settembre, a Piazza Gobetti, dalle ore 17:00.

“Armi, sicurezza, energia, IA, suolo: cosa succede nel nostro territorio?”: è il tema dell’evento, organizzato dalla rete di comitati Presidio Civico Colleferro Valle del Sacco, di cui riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa.

Il comunicato stampa

Venerdì 11 settembre, dalle ore 17:00 in Piazza Gobetti, a Colleferro, è indetto un incontro pubblico con microfono aperto per discutere dei temi oggetto di questo comunicato e delle loro ricadute sul territorio. L’iniziativa nasce soprattutto in riferimento alle recenti decisioni assunte dalle Istituzioni, che impattano fortemente su salute, ambiente e risorse, senza che vi sia stato finora un reale confronto con la cittadinanza.

Il territorio della Valle del Sacco, con particolare riferimento a Colleferro, è preda di un continuo sfruttamento ambientale ai danni dell’ecosistema, già compromesso dalle storiche produzioni industriali. La recente esplosione di un padiglione dello stabilimento KNDS Ammo Italy SpA di Colleferro ha evidenziato l’alto impatto e la pericolosità dell’industria bellica, soprattutto per i lavoratori e per chi vive a ridosso degli impianti.

Un altro progetto potenzialmente rischioso per il nostro territorio – di cui la cittadinanza è venuta a conoscenza tramite la presa d’atto votata nel Consiglio Comunale dell’11 agosto – è rappresentato dalla realizzazione di un Data Center. Questa infrastruttura informatica dal forte impatto ambientale in caso di approvazione definitiva, andrebbe a pesare ulteriormente sullo stato di salute già precario del nostro territorio, incrementando il consumo idrico ed assorbendo un enorme quantitativo di energia elettrica.

È appurato, infatti, che simili impianti aumentano la temperatura delle aree circostanti, creando una vera e propria “isola di calore”, il cui effetto cumulo con i parchi fotovoltaici già esistenti comporterebbe un ulteriore innalzamento delle temperature locali. Senza contare lo straordinario consumo di suolo necessario alla realizzazione di queste nuove infrastrutture. La continua cementificazione, cancellando spazi verdi e aree agricole in controtendenza con le

politiche di depaving avviate altrove per contrastare il cambiamento climatico, rappresenta l’ennesimo esempio di una gestione incoerente con la limitatezza delle risorse disponibili.

L’incontro si propone di dare spazio a tutte le voci e di ascoltare le diverse opinioni, con lo scopo di avviare iniziative volte a sensibilizzare la cittadinanza e le Istituzioni, a cominciare dalla richiesta al Sindaco di Colleferro Giulio Calamita, di indire un Consiglio Comunale straordinario sui temi dell’evento, aperto a tutti i cittadini, alle associazioni, ai comitati spontanei, alle Istituzioni anche dei comuni limitrofi e alla società proponente, chiedendo altresì l’intervento di consulenti e tecnici indipendenti esperti della materia, per far sì che nella cittadinanza possa formarsi un’opinione informata sull’indirizzo e sugli interventi insistenti sul territorio, avviati dall’Amministrazione di Colleferro.

La Redazione di Casilina News garantisce il diritto di replica a chiunque volesse controbattere

Foto di repertorio