Spaccio a Roma: quindici arresti, sequestrati diversi chili di droga dal centro alle periferie

Roma – Nelle ultime giornate, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno intensificato i controlli del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, eseguendo ben 15 arresti in diversi quartieri della Capitale, dalla periferia est al centro storico, fino all’area del litorale.

TOR BELLA MONACA

In uno dei principali snodi dello spaccio capitolino, i Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno arrestato complessivamente 8 persone in diversi interventi, tutti concentrati lungo la nota piazza di spaccio di via dell’Archeologia: un 25enne tunisino è stato arrestato dai militari, poiché trovato in possesso di 35 g di cocaina e 455 euro

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Frascati e le Stazioni locali hanno smantellato un’organizzazione di spaccio “di strada”, bloccando in flagranza 4 cittadini stranieri, tre tunisini di 21, 24 e 19 anni e un marocchino di 31 anni che agivano in concorso tra loro con ruoli ben definiti tra vedette (“pali”). In totale sono stati recuperati g 3,04 di cocaina, hashish e circa 390 euro in contanti.

In altri due distinti controlli in via dell’Archeologia, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un 22enne tunisino trovato con 22 g di cocaina e 420 euro, un 24enne tunisino sorpreso a cedere cocaina e in possesso di ulteriori dosi per 2,5 g, e un 29enne tunisino trovato con 32,5 g di eroina divisi in ben 95 involucri.

CENTRO STORICO

In via della Pfizer, all’incrocio con via dei Penitenzieri e a poca distanza da via della Conciliazione, i Carabinieri della Stazione Roma San Pietro hanno arrestato un 31enne egiziano, senza fissa dimora e con precedenti. L’uomo, notato mentre occultava un involucro sulla pubblica via, è stato trovato in possesso di un contenitore di plastica contenente 5 g di cocaina suddivisa in dosi e 90 euro in contanti.

GROTTAROSSA E CASTEL GIUBILEO

In via di Grottarossa, i Carabinieri della Stazione Roma La Storta hanno sorpreso e arrestato una 23enne italiana mentre cedeva una dose di cocaina a un acquirente, poi segnalato alla Prefettura.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia Roma Cassia, invece, durante un controllo alla circolazione stradale, hanno fermato un’autovettura condotta da una 20enne romana. La perquisizione personale e veicolare ha permesso di rinvenire 2,2 g di cocaina e 3,2 g di crack. Pertanto, per lei sono scattate le manette.

SAN BASILIO E TOR CERVARA

In viale Egidio Galbani, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro hanno controllato e dopo arrestato un 22enne romano a bordo di un’auto a noleggio, trovandolo in possesso di 8 involucri di cocaina/crack per un peso di 9,10 g e di 475 euro in contanti.

I Carabinieri della Stazione Roma San Basilio hanno arrestato un 57enne romano, in piazza Urbania, sorpreso subito dopo aver ceduto una dose di stupefacente; l’uomo aveva con sé ulteriori 0,40 grammi di cocaina e 250 euro.

In via di Tor Cervara, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno bloccato e arrestato un 29enne gambiano alla guida di uno scooter risultato rubato pochi giorni prima. Il controllo ha portato al recupero di 18 involucri di marijuana, 21 involucri di hashish e 420 euro in contanti.

QUARTICCIOLO

In via Molfetta, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste, unitamente a quelli della Pattuglia Mobile di Zona della Compagnia Carabinieri Roma Casilina, hanno notato un 24enne tunisino mentre occultava sostanza stupefacente all’interno di un vano contatore. Il successivo controllo ha consentito di sequestrare 13 dosi di crack, 3 dosi di cocaina e 80 euro in contanti.

CASAL PALOCCO

I Carabinieri della Stazione di Roma Casal Palocco hanno fermato in via Orazio Vecchi un 28enne romano, trovato in possesso di 15 involucri di cocaina del peso complessivo di 5,3 g e 110 euro in contanti.

Tutti gli arresti sono stati convalidati

Tutti i procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati devono ritenersi innocenti fino a eventuale condanna definitiva.