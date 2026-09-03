Il Capitano De Somma lascia Colleferro per un nuovo incarico a Frosinone

Dopo due anni alla guida del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Colleferro, il Capitano Raffaele De Somma lascia l’incarico per assumere il comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Frosinone.

Il Capitano De Somma lascia il N.O.R.M. di Colleferro: destinato a Frosinone

Durante i due anni trascorsi a Colleferro il Capitano De Somma ha coordinato numerose attività di Polizia Giudiziaria, con particolare impegno nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e ai reati predatori, dedicando inoltre particolare attenzione al fenomeno delle truffe ai danni degli anziani.

Nel lasciare Colleferro il Capitano DE SOMMA ha voluto ringraziare le varie istituzioni e la stampa con le quali si è proficuamente rapportato in questi anni e con una piccola cerimonia di commiato ha voluto esprimere sentimenti di sincera gratitudine a tutti i suoi collaboratori per l’impegno profuso e per i risultati conseguiti, a tutela dell’intera cittadinanza di Colleferro e dei Comuni limitrofi.

Al Capitano DE SOMMA succede il Tenente NAPOLITANO Luciano proveniente dai corsi di formazione della Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma.