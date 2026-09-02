Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 2 settembre 2026: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.
La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi
Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 2 settembre 2026, in onda in prima, in seconda e terza serata.
Guida TV ai programmi in onda stasera, 2 settembre 2026: la lista completa
Rai 1
20:00 TELEGIORNALE
20:30 L’Eredità summer
21:30 Roma, Baby. Cremonini Live Circo Massimo
00:10 TG1 Sera
00:15 Noos Viaggi nella natura – Snow Chick: A Penguin’s Tale
01:20 Che tempo fa
Rai 2
20:30 TG2 20.30
21:00 TG2 Post
21:20 Boston Blue S1E13 – Segreti dal passato
22:07 Boston Blue S1E14 – Una crisi alla volta
22:52 Boston Blue S1E15 – Per coloro che non sono stati ascoltati
23:40 Ammore e malavita
Rai 3
20:00 Blob
20:20 Via Dei Matti n°0 – Teho Teardo – Puntata del 19/12/2024
20:50 Un posto al sole – EP7018
21:15 Un giorno in Pretura – Un bambino senza nome
23:30 Amazing Stories_Storie Incredibili
00:00 TG3 Linea Notte Estate
00:30 Meteo 3
00:35 Appresso alla musica – Puntata del 23/05/2024
01:20 sVista
Rete 4
20:29 4 di sera
21:33 E’ sempre Cartabianca
00:56 La giusta causa
Canale 5
20:00 Tg5
20:38 La ruota della fortuna
21:20 Erica – Una detective per caso – PrimaTv
23:55 Tg5
00:39 Tutte le strade portano a Roma
Italia 1
20:38 N.C.I.S. – Unità Anticrimine
21:25 Chicago P.D. – PrimaTv
23:08 Law & order: i due volti della giustizia
23:56 Law & Order: Unità Speciale
00:46 Cold Case – Delitti irrisolti
01:43 Studio Aperto – La giornata
LA7
20:00 Tg La7
20:35 In Onda
21:15 Francesco. Cronache di un papato
23:20 Francesco. Il Papa rivoluzionario
00:25 Tg La7
00:35 In Onda
01:15 Like – Tutto ciò che Piace
TV8
21:15 Gran Galà del Calcio 2026
23:00 The Karate Kid – La leggenda continua
01:30 La Mia Doppia Vita
NOVE
21:30 Mai stati uniti
23:40 Mechanic: Resurrection
01:35 Nudi e crudi
20 Venti
20:18 THE BIG BANG THEORY
21:07 The Next Three Days
23:34 Lara Croft: Tomb Raider
01:16 Chicago Med
Rai 4
20:40 Criminal Minds XII ep.21
21:21 Overlord
23:06 Prey
00:42 The Tank
Iris
20:14 Walker Texas Ranger
21:13 Joker
23:40 Se mi lasci ti cancello
01:47 Un viaggio indimenticabile
Rai 5
20:21 Rai News Giorno
20:26 Overland 21 – Islanda: fuoristrada e ghiacciai – 31/08/2020
21:20 Noos Esplorazioni – Ocean One K
22:13 Viaggi nelle terre del Nord – S1E2
23:05 Di là dal fiume e tra gli alberi – S7E6 – Ostuni, città a colori
00:07 Pink Floyd Live At Pompei MCMLXXII
01:27 Rai News Notte
Rai Movie
20:25 Stanlio e Ollio – L’eredità
20:55 Stanlio e Ollio – La battaglia del secolo
21:10 Comandante
23:05 Gunpowder Milkshake
01:00 1917
Rai Premium
21:20 Giorgio Ambrosoli – Il prezzo del coraggio
23:00 Ninfa dormiente – I casi di Teresa Battaglia – S2E3
00:05 Ninfa dormiente – I casi di Teresa Battaglia – S2E4
Cielo
20:25 Friends
21:15 The Reef – Intrappolate
23:00 Ambush: L’imboscata
00:50 Infinite Storm
Twentyseven
20:16 La signora del West
21:09 Fermati, o mamma spara
22:49 Il mandolino del capitano Corelli
01:11 Miami Vice
TV2000
20:00 Santo Rosario con il Card. Angelo Comastri
20:45 TG 2000
21:05 il principe delle balene
23:05 Still Life
00:40 La compieta preghiera della sera
LA7 Cinema
20:15 Charlie’s Angels
21:15 Monuments Men
23:25 Money Monster – L’altra faccia del denaro
La 5
20:10 Terra Amara
21:10 Paura d’amare
23:22 L’estate all’improvviso
01:16 If You Love
Real Time
01:20 La clinica del pus
Cine34
21:00 Sapore di te
23:03 South Kensington
Focus
20:27 Stranezze di questo mondo
21:21 Paradisi naturali dell’America centrale
23:26 Al limite con…
00:20 Cose che ti aspettano al buio
Giallo
21:10 The Chelsea Detective
23:10 L’Ispettore Barnaby
01:10 Mademoiselle Holmes
TOP Crime
20:26 The Closer
21:16 Harry Wild – La signora del delitto – PrimaTv
23:12 C.S.I. Miami
01:02 FBI: Most Wanted
Italia 2
20:10 One Piece
21:04 Scuola di polizia 4: Cittadini in… guardia
22:50 American Pie 6: Beta House
00:28 Holly e Benji Forever
01:49 My Hero Academia
DMAX
21:40 Undercut: l’oro di legno
23:50 Affari col botto
01:40 KO! Botte da strada
Rai Storia
20:05 Italia. Viaggio nella Bellezza 2021. Caravaggio giovane
20:10 Il giorno e la storia
20:35 Passato e Presente – Mastro Titta, il boia del Papa Re – 12/05/2026
21:10 L’Italia della Repubblica – Gli anni del riflusso
22:05 Il Regno d’Oro, i Normanni in Sicilia
23:35 a.C.d.C. – Hasekura. Un samurai in Vaticano
00:35 Rai News Notte
00:40 Il giorno e la storia
Mediaset Extra
21:11 Avanti un altro – prime time
23:20 The wall
Foto di repertorio