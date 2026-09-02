Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 2 settembre 2026: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 2 settembre 2026, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 2 settembre 2026: la lista completa

Rai 1

20:00 TELEGIORNALE

20:30 L’Eredità summer

21:30 Roma, Baby. Cremonini Live Circo Massimo

00:10 TG1 Sera

00:15 Noos Viaggi nella natura – Snow Chick: A Penguin’s Tale

01:20 Che tempo fa

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Boston Blue S1E13 – Segreti dal passato

22:07 Boston Blue S1E14 – Una crisi alla volta

22:52 Boston Blue S1E15 – Per coloro che non sono stati ascoltati

23:40 Ammore e malavita

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Via Dei Matti n°0 – Teho Teardo – Puntata del 19/12/2024

20:50 Un posto al sole – EP7018

21:15 Un giorno in Pretura – Un bambino senza nome

23:30 Amazing Stories_Storie Incredibili

00:00 TG3 Linea Notte Estate

00:30 Meteo 3

00:35 Appresso alla musica – Puntata del 23/05/2024

01:20 sVista

Rete 4

20:29 4 di sera

21:33 E’ sempre Cartabianca

00:56 La giusta causa

Canale 5

20:00 Tg5

20:38 La ruota della fortuna

21:20 Erica – Una detective per caso – PrimaTv

23:55 Tg5

00:39 Tutte le strade portano a Roma

Italia 1

20:38 N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:25 Chicago P.D. – PrimaTv

23:08 Law & order: i due volti della giustizia

23:56 Law & Order: Unità Speciale

00:46 Cold Case – Delitti irrisolti

01:43 Studio Aperto – La giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Francesco. Cronache di un papato

23:20 Francesco. Il Papa rivoluzionario

00:25 Tg La7

00:35 In Onda

01:15 Like – Tutto ciò che Piace

TV8

21:15 Gran Galà del Calcio 2026

23:00 The Karate Kid – La leggenda continua

01:30 La Mia Doppia Vita

NOVE

21:30 Mai stati uniti

23:40 Mechanic: Resurrection

01:35 Nudi e crudi

20 Venti

20:18 THE BIG BANG THEORY

21:07 The Next Three Days

23:34 Lara Croft: Tomb Raider

01:16 Chicago Med

Rai 4

20:40 Criminal Minds XII ep.21

21:21 Overlord

23:06 Prey

00:42 The Tank

Iris

20:14 Walker Texas Ranger

21:13 Joker

23:40 Se mi lasci ti cancello

01:47 Un viaggio indimenticabile

Rai 5

20:21 Rai News Giorno

20:26 Overland 21 – Islanda: fuoristrada e ghiacciai – 31/08/2020

21:20 Noos Esplorazioni – Ocean One K

22:13 Viaggi nelle terre del Nord – S1E2

23:05 Di là dal fiume e tra gli alberi – S7E6 – Ostuni, città a colori

00:07 Pink Floyd Live At Pompei MCMLXXII

01:27 Rai News Notte

Rai Movie

20:25 Stanlio e Ollio – L’eredità

20:55 Stanlio e Ollio – La battaglia del secolo

21:10 Comandante

23:05 Gunpowder Milkshake

01:00 1917

Rai Premium

21:20 Giorgio Ambrosoli – Il prezzo del coraggio

23:00 Ninfa dormiente – I casi di Teresa Battaglia – S2E3

00:05 Ninfa dormiente – I casi di Teresa Battaglia – S2E4

Cielo

20:25 Friends

21:15 The Reef – Intrappolate

23:00 Ambush: L’imboscata

00:50 Infinite Storm

Twentyseven

20:16 La signora del West

21:09 Fermati, o mamma spara

22:49 Il mandolino del capitano Corelli

01:11 Miami Vice

TV2000

20:00 Santo Rosario con il Card. Angelo Comastri

20:45 TG 2000

21:05 il principe delle balene

23:05 Still Life

00:40 La compieta preghiera della sera

LA7 Cinema

20:15 Charlie’s Angels

21:15 Monuments Men

23:25 Money Monster – L’altra faccia del denaro

La 5

20:10 Terra Amara

21:10 Paura d’amare

23:22 L’estate all’improvviso

01:16 If You Love

Real Time

01:20 La clinica del pus

Cine34

21:00 Sapore di te

23:03 South Kensington

Focus

20:27 Stranezze di questo mondo

21:21 Paradisi naturali dell’America centrale

23:26 Al limite con…

00:20 Cose che ti aspettano al buio

Giallo

21:10 The Chelsea Detective

23:10 L’Ispettore Barnaby

01:10 Mademoiselle Holmes

TOP Crime

20:26 The Closer

21:16 Harry Wild – La signora del delitto – PrimaTv

23:12 C.S.I. Miami

01:02 FBI: Most Wanted

Italia 2

20:10 One Piece

21:04 Scuola di polizia 4: Cittadini in… guardia

22:50 American Pie 6: Beta House

00:28 Holly e Benji Forever

01:49 My Hero Academia

DMAX

21:40 Undercut: l’oro di legno

23:50 Affari col botto

01:40 KO! Botte da strada

Rai Storia

20:05 Italia. Viaggio nella Bellezza 2021. Caravaggio giovane

20:10 Il giorno e la storia

20:35 Passato e Presente – Mastro Titta, il boia del Papa Re – 12/05/2026

21:10 L’Italia della Repubblica – Gli anni del riflusso

22:05 Il Regno d’Oro, i Normanni in Sicilia

23:35 a.C.d.C. – Hasekura. Un samurai in Vaticano

00:35 Rai News Notte

00:40 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:11 Avanti un altro – prime time

23:20 The wall

Foto di repertorio